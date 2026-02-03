Son dakika... Epstein Türkiye'den çocuk kaçırdı mı? Savcılık yeni belgeleri inceliyor

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin Epstein dosyasında Türkiye bağlantıları bulunduğu ve Türkiye’den çocukların da bu suç ağına dâhil edildiği iddialarının araştırılması talebiyle 16 Ocak 2024’te yaptığı suç duyurusuna "isnat edilen suçların Türkiye’de işlendiğine dair dosyada herhangi bir delil bulunmadığı ifade edilerek" takipsizlik kararı verdiği ortaya çıkmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Epstein dosyasına yeni paylaşılan belgelerin ardından harekete geçti.

SAVCILIK YENİ BELGELERİ İNCELİYOR

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Hediye Gökçe Baykal, yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı’nın paylaştığı yeni Epstein belgeleriyle birlikte dosyada yeni delillerin ortaya çıktığını belirterek, karara itiraz edeceklerini ve soruşturmanın yeniden açılmasını talep edeceklerini söyledi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in 22 Aralık 2025'te paylaştığı tweeti de göz önüne alan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddiaları araştırmak üzere 23 Aralık 2025'te soruşturma başlattığı öğrenildi.

Uludağ'ın ulaştığı kaynaklar başsavcılığın, ABD Adalet Bakanlığınca paylaşılan yaklaşık üç milyon belge içerisinde Türkiye ile ilgili bölümlere dair araştırma yürüttüğünü bildirdi. Kaynaklar, bu belgelerde Epstein dosyasındaki şüpheliler ile suçların Türkiye bağlantısına dair delil araştırması yapıldığını kaydetti.

Çömez, X paylaşımında şunları yazmıştı:

"Amerikan Adalet Bakanlığı Epstein dosyasındaki bazı bilgi ve belgeleri kamuoyuna açıkladı. Bu belgelerde Türkiye'den küçük kız çocuklarının istismar adasına götürüldüğü yazıyor. Çocukların İngilizce bilmedikleri için zorluk çektikleri de not edilmiş. Tek kelimeyle korkunç bir insanlık suçu. Yıllar önce küresel çocuk istismarı çeteleri ile ilgili bir dosyayı zamanın İçişleri Bakanı Sayın Aksu’ya vermiştim ve bazı suçlular yakalanmıştı."

EPSTEIN TÜRKİYE'DEN ÇOCUK KAÇIRDI MI?

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin Epstein dosyasında Türkiye bağlantıları bulunduğu ve Türkiye’den çocukların da bu suç ağına dâhil edildiği iddialarının araştırılması talebiyle 16 Ocak 2024’te yaptığı suç duyurusuna 16 Haziran 2025 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığı belirtilerek takipsizlik kararı verilmişti.

Takipsizlik kararında, isnat edilen suçların Türkiye’de işlendiğine dair dosyada herhangi bir delil bulunmadığı ifade edilirken yeni paylaşılan Epstein belgeleri soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi.

Derneğin avukatı Hediye Gökçe Baykal, yeni delillerin ortaya çıktığını belirterek, karara itiraz edeceklerini ve soruşturmanın yeniden açılmasını talep edeceklerini söylerken, derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Epstein dosyası kapsamında gizliliği kaldırılarak kamuoyuna açıklanan belgelerde Türkiye bağlantılı çocukların da uluslararası bir cinsel sömürü ve insan ticareti ağına dahil edilmiş olabileceğine ilişkin ciddi iddialar yer alması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Suç duyurusunda, çocuklara yönelik cinsel istismar, insan ticareti ve fuhşa aracılık suçları bakımından, şüphelilerin başsavcılıkça resen tespit edilmesi gerektiğini özellikle vurgulandığı belirtildi.

Başvurunun amacının tek bir kişiyle sınırlı inceleme değil, kamuoyuna yansıyan belge ve iddialar doğrultusunda tüm olası failler ve bağlantılar hakkında etkin bir soruşturma yürütülmesi olduğu vurgulandı. Ancak takipsizlik kararıyla soruşturmanın yalnızca adı geçen kişiyle sınırlandığı, resen tespit edilmesi gereken diğer şüpheliler hakkında araştırma yapılmadığı belirtildi.

Çocuklara yönelik cinsel istismar ve insan ticareti gibi suçlarda devletin, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi gereği ciddi şüphe durumlarında dahi kapsamlı ve çok yönlü soruşturma yürütme yükümlülüğü bulunduğu hatırlatıldı. Epstein dosyasına ilişkin yeni belge ve görüntülerin ortaya çıkmasının başvurunun haklılığını güçlendirdiği ifade edilerek, dosyanın cezasızlık riskini ortadan kaldıracak şekilde yeniden ve etkin biçimde soruşturulması çağrısı yapıldı.