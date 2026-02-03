Trump Epstein soruları sonrası gazetecileri kapı dışarı ettirdi!

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in Çocuk istismarı ağı kurmaktan yargılanırken cezaevinde intihar etmesinin ardından ABD Adalet Bakanlığı tarafından kontrollü bir şekilde yayımlanan belgelerin son serisinde on binlerce yazışma yayımlandı.

Yayımlanan yazışmalar dünyada büyük yankı uyandırdı. İngiliz siyasilerden başbakan danışmalarına kadar sıçrayan rezaletlerin ardından istifalar ve siyasi depremler sürüyor.

Trump Epstein ile arkadaş olmadığını öne sürdü

HER ŞEYİ REDDEDİYOR SUÇU RAKİPLERİNE ATIYOR

Bugüne kadar yayımlanan belgelerde adı en az 4 bin 500 defa geçen ABD Başkanı Trump, son zamanlarda Epstein belgeleriyle gündemde. Gençlik zamanlarında Epstein ile birçok fotoğrafı ortaya çıkan Trump, kendisine isnat edilen suçlamaları reddederken asıl suçluların ülkedeki demokratlar olduğunu savunuyor. Öte yandan kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Epstein ile dostane bir ilişkisi olmadığını ve Epstein'in adasına gitmediğini öne sürdü.

Trump'ın adı Epstein belgelerinde 4.500 defa geçiyor

GAZETECİLERİN EPSTEİN SORULARINDAN SONRA ODASINDAN KOVDU

Ortaya çıkan son görüntüler ise dünyaya pazarlanan 'Özgürlükler ülkesi ABD' tezinin çöküşü niteliğinde. Trump'ın başa gelmesinin ardından her hafta bir başka ülkeyi hedef alması ve adının skandallar ile anılması ABD'yi çok konuşulur hale getirdi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan son belgelerin ardından Oval Ofis'te soruları yanıtlayan Trump'a Epstein soruları da soruldu. Üst üste sorulan soruların ardından "Bugün yayımlanan Epstein e-postalarına yanıt verebilir misiniz?" sorusu bardağı taşıran son damla oldu.

Objektiflere yansıyan görüntülerde, Trump’ın masasında bulunan belgeleri imzalamasının ardından arkasına yaslandığı, gazetecilerin soru sormaya devam ettiği sırada görevlilerin yüksek sesle "Teşekkürler, dışarı çıkalım" diyerek basını kapıya yönlendirdiği görüldü.