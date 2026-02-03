Trump Epstein soruları sonrası gazetecileri kapı dışarı ettirdi!

Yayınlanma:
ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'teki basın toplantısında kendisine sorulan "Bugün yayımlanan Epstein e-postalarına yanıt verebilir misiniz?" sorusunun ardından gazetecileri odadan kovdu.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in Çocuk istismarı ağı kurmaktan yargılanırken cezaevinde intihar etmesinin ardından ABD Adalet Bakanlığı tarafından kontrollü bir şekilde yayımlanan belgelerin son serisinde on binlerce yazışma yayımlandı.

Yayımlanan yazışmalar dünyada büyük yankı uyandırdı. İngiliz siyasilerden başbakan danışmalarına kadar sıçrayan rezaletlerin ardından istifalar ve siyasi depremler sürüyor.

Trump Epstein ile arkadaş olmadığını öne sürdüTrump Epstein ile arkadaş olmadığını öne sürdü

HER ŞEYİ REDDEDİYOR SUÇU RAKİPLERİNE ATIYOR

Bugüne kadar yayımlanan belgelerde adı en az 4 bin 500 defa geçen ABD Başkanı Trump, son zamanlarda Epstein belgeleriyle gündemde. Gençlik zamanlarında Epstein ile birçok fotoğrafı ortaya çıkan Trump, kendisine isnat edilen suçlamaları reddederken asıl suçluların ülkedeki demokratlar olduğunu savunuyor. Öte yandan kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Epstein ile dostane bir ilişkisi olmadığını ve Epstein'in adasına gitmediğini öne sürdü.

Trump'ın adı Epstein belgelerinde 4.500 defa geçiyorTrump'ın adı Epstein belgelerinde 4.500 defa geçiyor

GAZETECİLERİN EPSTEİN SORULARINDAN SONRA ODASINDAN KOVDU

Ortaya çıkan son görüntüler ise dünyaya pazarlanan 'Özgürlükler ülkesi ABD' tezinin çöküşü niteliğinde. Trump'ın başa gelmesinin ardından her hafta bir başka ülkeyi hedef alması ve adının skandallar ile anılması ABD'yi çok konuşulur hale getirdi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan son belgelerin ardından Oval Ofis'te soruları yanıtlayan Trump'a Epstein soruları da soruldu. Üst üste sorulan soruların ardından "Bugün yayımlanan Epstein e-postalarına yanıt verebilir misiniz?" sorusu bardağı taşıran son damla oldu.

ekran-goruntusu-2026-02-03-143103.png

Objektiflere yansıyan görüntülerde, Trump’ın masasında bulunan belgeleri imzalamasının ardından arkasına yaslandığı, gazetecilerin soru sormaya devam ettiği sırada görevlilerin yüksek sesle "Teşekkürler, dışarı çıkalım" diyerek basını kapıya yönlendirdiği görüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Dünya
Epstein dosyasına giren büyükelçi görevden alındı
Epstein dosyasına giren büyükelçi görevden alındı
Tahran'daki büyük yangında bilonço ağır oldu
Tahran'daki büyük yangında bilonço ağır oldu