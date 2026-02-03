Trump'ın adı Epstein belgelerinde 4.500 defa geçiyor

Ortaya çıkan milyonlarca belge ile dünyayı sarsan pedofil milyarder Jeffrey Epstein belgelerinin yankıları sürüyor. Üç milyon sayfa, 180 bin fotoğraf ve 2 binden fazla videoda tecavüz, istismar, çocuk cinayetleri, insan yeme, insanlık dışı dini ritüeller ve pek çok dehşet dolu belgelerde Trump’ın adının en az 4 bin 500 yerde geçtiği öğrenildi.

ELON MUSK SUSTU TRUMP VE BILL GATES REDDETTİ

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan belgelerde ismi yer alan dünyanın en zengin kişilerinden Elon Musk sessizliğini koruyor. Microsoft'un sahibi Bill Gates ve Trump, rezalet suçlamaları reddetti.

Trump Epstein ile arkadaş olmadığını öne sürdü

Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir paylaşım yapan Trump, Epstein adasına hiç gitmediğini ve kendisi ile dostane bir ilişkisi olmadığını öne sürüp rakiplerine suç attı: