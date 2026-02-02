Trump Epstein ile arkadaş olmadığını öne sürdü

ABD Başkanı Donald Trump, pedofil milyarder Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin dosyaların Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

‘EPSTEIN İLE DOSTANE BİR İLİŞKİM YOK’

Epstein ile birlikte fotoğraflarının ortaya çıkmasına karşın onunla “dostane bir ilişkisi” olmadığını öne süren ABD Başkanı, soruşturma belgelerinden kendisine “komplo” kurduğunu belirttiği yazarlara dava açacağını bildirdi.

ADAYA GİTMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Trump, Epstein’ın adasına gittiği iddialarını da yeniden reddetti. Demokratlar ve bağışçılarının ise neredeyse hepsinin oraya gittiğine dair bir iddia ortaya attı.

‘DEMOKRATLAR VE BAĞIŞÇILARININ HEPSİ GİTTİ’

Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir paylaşım yapan Trump, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: