Trump Epstein ile arkadaş olmadığını öne sürdü
Yayınlanma:
ABD Başkanı Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada pedofil milyarder Epstein ile arkadaş olmadıklarını ve adasına asla gitmediğini iddia etti. Trump demokratların ise neredeyse tamamının adaya gittiği iddiasını ortaya attı.

ABD Başkanı Donald Trump, pedofil milyarder Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin dosyaların Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

‘EPSTEIN İLE DOSTANE BİR İLİŞKİM YOK’

Epstein ile birlikte fotoğraflarının ortaya çıkmasına karşın onunla “dostane bir ilişkisi” olmadığını öne süren ABD Başkanı, soruşturma belgelerinden kendisine “komplo” kurduğunu belirttiği yazarlara dava açacağını bildirdi.

ADAYA GİTMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Trump, Epstein’ın adasına gittiği iddialarını da yeniden reddetti. Demokratlar ve bağışçılarının ise neredeyse hepsinin oraya gittiğine dair bir iddia ortaya attı.

‘DEMOKRATLAR VE BAĞIŞÇILARININ HEPSİ GİTTİ’

Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir paylaşım yapan Trump, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Jeffrey Epstein ile dostane bir ilişkim olmadığı gibi, Adalet Bakanlığı tarafından yeni açıklanan bilgilere göre, Epstein ve Michael Wolff adında sahtekâr bir “yazar”, bana ve/veya başkanlığımı zedelemek için komplo kurmuşlardır. Radikal solun umutsuz umutları buraya kadarmış, bazılarını dava edeceğim. Ayrıca, saçma sapan “konuşmayı” seven pek çok insanın aksine, ben Epstein'ın istila edilmiş adasına hiç gitmedim, ancak bu sahtekâr Demokratların ve bağışçılarının neredeyse tamamı oraya gitti.”

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

