Epstein belgelerinden çıkan şok detay: Kabe örtüsü göndermişler

Epstein dosyaları, Suudi Arabistan'dan Jeffrey Epstein'e gönderilen tartışmalı bir kargoyu gün yüzüne çıkardı. Yazışmalar, Kabe örtüsü parçalarının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bağlantılı kişiler aracılığıyla hüküm giymiş pedofil Jeffrey Epstein'e nasıl ulaştırıldığını detaylandırıyor.

Ortaya çıkan Şubat ve Mart 2017 tarihli e-posta yazışmaları, BAE'li iş insanı Aziza Al-Ahmadi'nin, Abdullah Al-Maari isimli bir şahısla iş birliği yaparak bu sevkiyatı organize ettiğini ortaya koyuyor.

Middle East Eye'dan Elis Gjevori'nin haberine göre söz konusu sevkiyatın, Suudi Arabistan'da İslam'ın en kutsal mekanı olan Kabe'yi örten siyah, altın işlemeli "Kisve-i Şerif" ile bağlantılı üç parçadan oluştuğu belirtiliyor.

Aziza Al-Ahmadi

'SANAT ESERİ' KAMUFLAJI

Dosyalardaki detaylara göre, söz konusu parçalar Suudi Arabistan'dan yola çıkarak British Airways aracılığıyla hava kargo ile Florida'ya gönderildi. Faturalandırma, gümrük işlemleri ve ABD içi teslimat süreçlerinin titizlikle koordine edildiği sevkiyatta üç farklı parça yer aldı:

Kabe'nin iç kısmından bir parça.

Kabe'nin dış örtüsünden kullanılmış bir parça.

Aynı malzemelerden üretilmiş ancak hiç kullanılmamış üçüncü bir parça.

Yazışmalarda dikkat çeken bir detay ise, kullanılmamış olan üçüncü parçanın, tüm sevkiyatı gümrükte "sanat eseri" kategorisinde sınıflandırabilmek amacıyla pakete dahil edildiğinin belirtilmesi oldu. Bu teslimat, Epstein'in hapis cezasını tamamlayıp cinsel suçlu olarak kayıtlara geçmesinden çok sonra, Mart 2017'de gerçekleşti.

"ÜZERİNDE 10 MİLYON MÜSLÜMANIN GÖZYAŞI VAR"

BAE'li iş insanı Al-Ahmadi, Epstein'e gönderdiği bir e-postada örtünün manevi değerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu siyah parçaya Sünni, Şii ve diğer mezheplerden en az 10 milyon Müslüman dokundu. İnsanlar Kabe'nin etrafında yedi kez dönerler ve her biri ona dokunabilmek için büyük çaba sarf eder. Dualarını, dileklerini, gözyaşlarını ve umutlarını bu parçaya bıraktılar; sonrasında tüm dualarının kabul olmasını umarak."

Dosyalarda, Al-Ahmadi'nin Epstein ile nasıl tanıştığına veya bu kutsal emanetlerin neden Epstein'e gönderildiğine dair bir açıklama yer almıyor.

IRMA KASIRGASI VE SAMİMİ YAZIŞMALAR

Yazışmaların bir diğer bölümü, Eylül 2017'de Karayipler'i vuran ve Epstein'in özel adasında ağır hasara yol açan Irma Kasırgası dönemine ait. Al-Ahmadi, Epstein'in sekreteriyle defalarca iletişime geçerek adadaki durum hakkında bilgi aldı.

Sekreterin, "Herkes güvende, en önemlisi bu... Bazı yapılar, ağaçlar, iskele çardakları yok oldu... Yollar geçilmez halde ama içerisi iyi durumda. Ortalık karışık ama her şey yeniden inşa edilebilir! Kontrol ettiğiniz için teşekkürler," şeklindeki yanıtına Al-Ahmadi'nin cevabı ise dikkat çekiciydi: "Yeni bir çadır gönderme sözü veriyorum ;)"

Belgeler, Al-Ahmadi'nin adayı bizzat ziyaret edip etmediğini veya orada yaşanan suçların kapsamını bilip bilmediğini netleştirmiyor. Ayrıca Epstein'in uzun süreli asistanı Lesley Groff'un, Al-Ahmadi'ye ne amaçla olduğu belirsiz bir DNA test kiti gönderdiği de kayıtlara geçti.

Epstein belgelerinde bir Türk medya patronu: Mücahid Ören

EPSTEİN İLE SINIRLI DOĞRUDAN İLETİŞİM VE İSTİHBARAT İDDİALARI

Epstein'in Al-Ahmadi ile doğrudan iletişimi sınırlıydı. Al-Ahmadi bir e-postasında asistan Groff'a, "New York'tan ayrılmadan önce bugün Jeffrey'nin evine uğrayabilir miyim? Sadece 15 dakikalığına, veda etmek ve doğum gününü kutlamak için" şeklinde bir talepte bulundu.

Öte yandan, Cuma akşamı yayınlanan ayrı bir FBI notunda Epstein'in ABD ve İsrail istihbaratıyla ilişkisine değinildi. Notta, "Epstein, İsrail eski Başbakanı Ehud Barak'a yakındı ve onun altında casus olarak eğitildi" ifadeleri yer aldı.