Epstein belgelerinde bir Türk medya patronu: Mücahid Ören

Dünya çapında çocukları kaçırıp 'seks kölesi' hâline getiren Jeffrey Epstein’e ait e-postalarda İhlas Holding CEO’su Ahmet Mücahid Ören'in de adı geçti.

Ören'in Epstein'in suç ortağı Maxwell'e, "Yaramaz olmak için sizden daha çok şey öğrenmeliyim" dediği görüldü.

"YARAMAZ AHMET"

Maxwell'in yazışmaların konu başlığını, "Virgin Naughty Ahmet/Yaramaz Ahmet" olarak belirlediği görüldü.

İktidar medyası organları İhlas Haber Ajansı, TGRT ve Türkiye Gazetesi’ni de bünyesinde bulunduran holdingin patronu Ören’in, Epstein’in cinsel istismar ortağı Ghislaine Maxwell ile 2004 yılında yaptığı yazışmalar ABD Adalet Bakanlığı’nın arşivlerine girdi.

ABD Adalet Bakanlığı, bu yazışmaları kamuoyuna açık şekilde paylaştı.

Belgelerde yer alan e-posta trafiğine göre Ghislaine Maxwell, Ahmet Mücahid Ören’e gönderdiği ilk mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Bunu almayı dört gözle bekliyorum. Ayrıca bana kim olduğundan bahseden bir biyografini gönderebilirsen, bunu söylemekten nefret ediyorum ancak Richard (Branson) bir züppe ve sosyal statü avcısıdır.”

ÖREN: YARDIMINIZ İÇİN MİNNETTAR OLACAĞIM

Ören de Maxwell’e gönderdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

“Hanımefendi, işte Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nden Bay Branson’a yazılan mektup. Özgeçmişimi de ekledim. Yardımınız için minnettar kalacağım; onunla konuştuğunuzda veya herhangi bir tepki aldığınızda lütfen bana haber verin. Başka bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen bildirin.

Çok sevgiler ve saygılar. A”

Maxwell, birkaç gün sonra Ören’e şu yanıtı verdi: “Bunu Pazartesi günü halledeceğim ve seni haberdar edeceğim.”

İhlas Holding’in sitesinde yer alan biyografiye göre Ahmet Mücahid Ören’in, yazışmalarda adı geçen Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi’ne üye olduğu görüldü.

Ören, yazışmalar hakkında açıklama yapmış olsa da, bu kuruluşa üye olmak için Epstein’in ortağı Ghislaine Maxwell’den yardım alıp almadığı hâlâ tartışma konusu.

"YARAMAZ OLMAK İÇİN SİZDEN..."

Ören’in cinsel istismar suçlusu Maxwell’e yazdığı teşekkür mesajında ise şu cümle yer aldı:

“Çok teşekkür ederim. Ayrıca daha 'yaramaz' olmak için sizden daha çok şey öğrenmeliyim."

MAXWELL ÇOCUK İSTİSMARINDAN HAPİS CEZASI ALDI

Ghislaine Maxwell, 2022’de reşit olmayan kız çocuklarını istismar etmek ve insan ticareti yapmak suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Epstein ise 2019’da tutuklu bulunduğu New York’taki hapishane hücresinde ölü bulunmuştu.

ÖREN'İN MEKTUP YAZDIĞI BRANSON'DAN EPSTEİN'E: HAREMİNİ GETİR

Yazışmalarda adı geçen ve Ören’in mektup yazdığı Richard Branson’ın, Epstein’e “haremini getir” dediği bir başka e-posta da bakanlık belgeleri arasında yer aldı. Virgin Group’un sahibi olan Branson, Epstein belgelerinde ismi geçen onlarca ünlüden biri.

Epstein skandalında yeni dalga istifa getirdi

ÖREN'DEN AÇIKLAMA

Epstein, belgelerinde isminin geçmesinin ardından Ören sessizliğini X hesabından bozdu. Ören şu açıklamayı yaptı:

"Sabahtan beri yazılanları, yorumları gülerek ve hayretle okudum. O maili, ingilizce bilen her kişi ne amaçla yazıldığını anlar. Davos toplantılarından tanıdığım kişiden, Virgin firmasının sahibi Richard Branson ile bir iş konusunda tanıştırması için yardımını istiyorum. Diğer sizin bahsettiğiniz o iğrenç adamla hiç bir alakası olmadığı açıkça ortadadır. Bu iftiralarınız da boşa çıktı. Konu bundan ibarettir."

EPSTEİN ADASI NEDİR?

Küçük yaşta çocukları kaçırıp “seks kölesi” hâline getirerek sistematik cinsel istismara maruz bıraktığı belirlenen Jeffrey Epstein, 2019’da cezaevinde ölü bulundu.

Jeffrey Epstein’in ölümü intihar olarak açıklansa da kamuoyunun vicdanını tatmin etmedi.

Sebep olarak da Epstein’in kurduğu sapkın ada gösterildi. Amerika Virgin Adaları’nda bulunan Little Saint James adlı adada, Epstein’in dünyanın önde gelen zenginlerine, ünlülerine ve hatta bilim insanlarına fuhuş hizmeti sunduğu iddia edildi.

Epstein, çocukları cinsel istismara sürüklemekten hükümlü olsa da “hizmet” verdiği kişilerin isimleri tartışmalı.

Sosyal medyada dolaşan listeler de tartışma konusu oldu. Epstein ile bağlantılı olduğu öne sürülen bu listelerde, davada adı geçen isimler yer aldı.

Epstein’in “müşteri listesi” tuttuğuna dair şu ana kadar herhangi bir kanıt bulunmuyor. Yayımlanan listelerdeki bazı isimler, “X kişisiyle de birlikte oldun mu?” sorusu nedeniyle dosyalara girdi. Bazı isimler ise tanıkların bizzat istismarcı olarak işaret ettiği kişilerden oluşuyor.

Kamuoyu, büyük yankı uyandıran bu dosyada, isimlerin neden ve nasıl geçtiğine odaklanarak Epstein’in gerçek bir listesinin bulunduğuna inanıyor.

ABD kamuoyu ise Epstein’in gerçek listesinin nüfuzlu kişiler nedeniyle saklandığını savunarak gerçeğin ortaya çıkarılmasını istiyor.