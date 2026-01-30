Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor

Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Yayınlanma:
Güncelleme:
Bahamalar’daki 10 metrelik doğal köprü, iki su kütlesini birbirinden ayırarak dünyanın en sıra dışı köprü manzaralarından birini ortaya çıkarıyor.

Bahamalar’daki uzun ve ince Eleuthera Adası, dünyada nadir rastlanan bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor.

Cam Pencere Köprüsü (Glass Window Bridge), Atlas Okyanusu’nun derin lacivert sularını Eleuthera Körfezi’nin turkuazıyla keskin bir çizgiyle ayırıyor.

Eleuthera Adası, yalnızca köprüyle değil coğrafi yapısıyla da dikkat çekiyor

DAR KAYA ŞERİDİ DOĞAL SINIR OLUŞTURUYOR

Adanın en dar noktasında, genişliği 10 metreyi geçmeyen bu dar kaya şeridi, iki devasa su kütlesi arasında doğal bir sınır oluşturuyor ve ortaya çıkan dramatik renk farkı, ışık oyunlarından ziyade tamamen coğrafi bir yapının sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Sular çekilince eski köprü gün yüzüne çıktıSular çekilince eski köprü gün yüzüne çıktı

Atlas Okyanusu’na bakan adanın iç kesimindeki körfez, okyanusun güçlü akıntılarından uzak kaldığı için sığ ve dingin bir yapıya sahip.

Cam Pencere Köprüsü, doğal kemerden beton köprüye uzanan tarih taşıyor

TORTULAR SUYUN PARLAKLIĞINI KORUYOR

Bu korunaklı ortam, tortuların dibe çökmesine izin vererek suyun parlak ve berrak turkuaz rengini muhafaza ediyor. Okyanus tarafında ise derin ve hareketli sular, lacivertin yoğun ve gizemli tonlarını yansıtıyor.

Geçmişte köprü noktasında doğal taş kemer bulunuyordu. Sert fırtınalar ve yüksek dalga hareketleri sonucunda taş yapı zamanla yok oldu. Günümüzde görülen beton köprü, doğal geçidin yerini aldı. 19. yüzyılda Amerikalı ressam Winslow Homer, kaybolan taş kemeri 'Glass Window' adlı eserinde resmetti.

Günümüzde Cam Pencere Köprüsü, yalnızca görsel kontrast değil kültürel hafıza açısından da önem taşıyor. Fırtınalı dönemlerde alan güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılıyor. Sert rüzgarlar ve yüksek dalgalar, geçişi tehlikeli hale getirebiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Dünya
Süpermarket devinden maaş hatası! Eski ve mevcut 53 bin çalışana ödeme
Süpermarket devinden maaş hatası! Eski ve mevcut 53 bin çalışana ödeme
ABD'den Suriye ve SDG açıklaması
ABD'den Suriye ve SDG açıklaması