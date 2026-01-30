Bahamalar’daki uzun ve ince Eleuthera Adası, dünyada nadir rastlanan bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor.

Cam Pencere Köprüsü (Glass Window Bridge), Atlas Okyanusu’nun derin lacivert sularını Eleuthera Körfezi’nin turkuazıyla keskin bir çizgiyle ayırıyor.

DAR KAYA ŞERİDİ DOĞAL SINIR OLUŞTURUYOR

Adanın en dar noktasında, genişliği 10 metreyi geçmeyen bu dar kaya şeridi, iki devasa su kütlesi arasında doğal bir sınır oluşturuyor ve ortaya çıkan dramatik renk farkı, ışık oyunlarından ziyade tamamen coğrafi bir yapının sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Sular çekilince eski köprü gün yüzüne çıktı

Atlas Okyanusu’na bakan adanın iç kesimindeki körfez, okyanusun güçlü akıntılarından uzak kaldığı için sığ ve dingin bir yapıya sahip.

TORTULAR SUYUN PARLAKLIĞINI KORUYOR

Bu korunaklı ortam, tortuların dibe çökmesine izin vererek suyun parlak ve berrak turkuaz rengini muhafaza ediyor. Okyanus tarafında ise derin ve hareketli sular, lacivertin yoğun ve gizemli tonlarını yansıtıyor.

Geçmişte köprü noktasında doğal taş kemer bulunuyordu. Sert fırtınalar ve yüksek dalga hareketleri sonucunda taş yapı zamanla yok oldu. Günümüzde görülen beton köprü, doğal geçidin yerini aldı. 19. yüzyılda Amerikalı ressam Winslow Homer, kaybolan taş kemeri 'Glass Window' adlı eserinde resmetti.

Günümüzde Cam Pencere Köprüsü, yalnızca görsel kontrast değil kültürel hafıza açısından da önem taşıyor. Fırtınalı dönemlerde alan güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılıyor. Sert rüzgarlar ve yüksek dalgalar, geçişi tehlikeli hale getirebiliyor.