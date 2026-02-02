Özgür Özel, 6 Şubat'ta askerin neden sahaya geç çıktığını açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'de partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel yaptığı ziyaret sonrası açıklamalarda bulunuyor. Özel 6 Şubat depreminin 3. yılında depremin Osmaniye'deki bilançosunu hatırlattı.

Özel, "Biz bu felakete daha yeni iktidara gelmiş bir hükümetle yakalanmadık. Öyle olsaydı bazı şeylerin mazereti olabilirdi. O günkü hükümet 21 yıldır iktidardaydı. Tek başına mazeretsiz olarak iktidardaydı. O günkü hükümet 23 yılda 3 trilyon dolar vergi toplamış. 21 yılda 40 milyar dolar deprem vergisi toplamış" dedi. 8 ayrı imar affından da iktidarın vergi topladığını söyleyen Özel, "Asla kabul edilemeyecek şekilde Osmaniye'mizi de 10 güzel şehrimizi de hazırlıksız yakalattı" diye konuştu. Özel deprem döneminde TSK'nın 3 gün boyunca sahaya sunulmadığını hatırlatarak, "Bir danışman Saray'da demiş ki 'Ordu'yu kışladan çıkarmak kolaydır geriye sokmak zordur' demiş. 21 yıldır iktidarda olacaksın. Ordu elinde kamyonuyla kazmasıyla yiğit evlatlarıyla hazır olacak, sen çıkarlarsa darbe yaparlar diye korkacaksın. Yazıklar olsun" dedi.

İktidarın yapılan deprem konutlarıyla övünmesini eleştiren Özel, "O deprem konutunun temelinden çatısında kadar kim varsa Allah onlardan razı olsun. Sanki deprem konutunu kendi cebinden yapmış gibi... Sanki yıllarca toplanan vergileri zamanında yapmış da yaptığı evler yıkılmamış gibi... Yıkılanların yerine yapılanları milletin parasıyla devletin parasıyla yapılanları kendi eseriymiş gibi anlatıyor" dedi.

Özel'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Öyle acılar yaşadık ki o acı unutulmaz. Depremde evi yıkılmış, elinde cep telefonu, şarjı bitti bitecek... O cep telefonuyla hayata tutunan depremzedenin telefonuna iban attılar. Depremzedelere yardım etmek istiyorsan şu numaraya para yolla diye enkaz altındakilere iban attılar. Soğuk vardı, yağmur vardı, çadır yoktu. Kızılay'ın çadır sattığını gördük. Bu iktidar depremin öncesinde tüm kaynaklara rağmen hazırlıkları yapmayan, deprem sırasında üç gün boyunca yapmayan, depremden sonra da iyileştirme faaliyetlerini yapmayan bir iktidardır. Ben depremi duyduğu anda grup başkanvekili olarak Adana'nın eski havalimanına çağrı yapan, çünkü o gün Hatay, Kahramanmaraş ve Hatay'ın pistleri tahrip olmuştu, onları illere göre paylaştıran, depremin üzerinden 12 saat geçtikten itibaren bütün bölgeye dağıtan ve ilk akşam da deprem bölgesine gelen, uyumayan, su içmeyen ve 45 gün boyunca deprem bölgesinde kalan bir kardeşinizim. Biz depremden siyaset çıkarmadık. Bugün İBB Başkanı depremden sonra Hatay'daydı. Sayın Mansur Yavaş depremin ertesi günü Kahramanmaraş'taydı ve bütün süreç boyunca oradaydı. Bugün cezaevinde olan Antalya'nın belediye başkanının vekili burada. Eskişehir'in o dönemki belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, deprem sırasında Osmaniye'den sorumluydular. Bunları hiç konuşmadık. Ne zamana kadar? Tayyip Erdoğan çıkıp 'Siz deprem bölgesinde yoktunuz, bir işin ucundan tutmadınız' diyene kadar... Geçtiğimiz günlerde 'Depremden sonra neredeydin?' dedi bana. Erdoğan, depremden sonra deprem illerine toplam 38 kez gitmiş. Özgür Özel ise grup başkanvekili olarak 26 kez, 23'ü de genel başkan olduktan sonra toplam 49 kez gitmiş, bugün 50'ncidir. Sayın Erdoğan iki kere iki dörttür dese dönüp kontrol edin. Ne zaman bir iddiada bulunsa dönüp kontrol ederim. Devletin bütün imkanlarıyla... Dünyanın en değerli 10 makam aracından ikisi bunda. 13 uçak var, bütün helikopterler emrinde. Jandarma emrinde, polis emrinde. Deprem bölgesine üç senede 38 kere gelen Erdoğan, aha 50'nci kez buradayım, belki attığın yalandan utanırsın. Benim görevim millet adına söylemek, uyarmak... Senin görevin depreme hazırlamak, enkazı kaldırmak, orduyu harekete geçirmekti. Sen bu görevleri yapmadın, şimdi dönmüş yaptığın deprem konutlarıyla övünüyorsun.

Ayrıntılar geliyor...