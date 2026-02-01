CHP'nin 86. eylem adresi Çorum! Millet alana akın etti

CHP’nin, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla sürdürdüğü mitinglerin şubat ayındaki ilk durağı Çorum'da Özgür Özel binlere sesleniyor.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle Mart 2025’ten bu yana her hafta gerçekleştirilen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 86’ncısı olan Çorum buluşmasında Özgür Özel binlere sesleniyor.

ekran-goruntusu-2026-02-01-140731.jpg

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar:

Kara kıştır dediler. 1 Şubat'ta miting mi olur dediler. Dediler ki: "Çorum'da bu miting olmaz."
Dedik ki; miting dersen olmaz. Ama tarihin en büyük adaletsizliklerine karşı, mahkemedeki adaletsizliğe karşı, vergideki, gelirdeki adaletsizliğe karşı, mutfaktaki yangına, pazardaki yangına karşı, hak arayanların, dayanışanların eylemine koşa koşa gelir Çorum dedik. Hoş geldiniz!
Grup başkanvekili iken gelip de doldurduğumuz meydan vardı. Sonra o meydanı artık siyasiler dolduramaz oldu. Tayyip Bey son geldiğinde Kadeş meydanında üçte bir insan vardı.
Bu miting için o meydanı istedik. Biz başvuru yapmadan bir gün önce o meydanı miting meydanı olmaktan çıkardılar.

"ÇORUM TARİHİNİN EN BÜYÜK MİTİNGİNDE BURADAYIZ"

Dedik ki; verin bu meydanı tıka basa dolduralım, Çorum görsün, Türkiye Çorum'u duysun. Ama sıcak salonların, sıcak salonların lideri olan, kendisini kendi atadıklarına alkışlatan, insan içine çıkamayan, emeklinin yüzüne bakamayan, asgari ücretlinin yüzünü güldürmeyen ve Çorum'da o meydanın yarısını bile dolduramayan Erdoğan'dan korkularına, orayı veremeyiz dediler.

"Ya nereyi verirsin?"

"Abide meydanını veririm."

Biz dedik ki; Çorumlular, Çorumlular... O meydanı, o meydanı dolduramayanlara nasıl bir kalabalık göstereceklerini bilirler. İşte şimdi, Erdoğan'ın toplayamadığı kalabalığın üç katını toplayarak, Çorum tarihinin en büyük mitinginde buradayız!

Ayrıntılar geliyor...

