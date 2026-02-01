Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 52 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, okulların ilk gününde yurttaşların fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), okulların açılacağı 2 Şubat Pazartesi günü için 2 ile turuncu, 52 ile ise sarı kodlu uyarıda bulundu.

MGM'nin çok sayıda bölgede kuvvetli fırtına ve sağanak yağış beklendiği belirtilen açıklamasında yurttaşların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

MARMARA VE BATI KARADENİZ’DE YAĞIŞ VE FIRTINA

İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. Öte yandan Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde de yağışların şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güneyi, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

TRAKYA İÇİN KAR UYARISI

Edirne'nin güney kesimleri başta olmak üzere il geneli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı kesimleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

GÜNEY VE DOĞU ANADOLU’DA SEL RİSKİ

Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli; Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Batman'ın kuzeyi, Van'ın güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İÇ KESİMLERDE LODOS FIRTINASI

İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güney yönlerden (lodos) kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yetkililer; ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

BAKANLIKTAN FIRTINAYA HAZIRLIKLI OLUN MESAJI

MGM'nin paylaştığı verilere dayanarak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; yurttaşların fırtınanın yol açabileceği her türlü olumsuzluğa karşı tedbirli olması gerektiği belirtildi:

  • "Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

