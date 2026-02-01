Adalarda feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada ve Bozcada hatlarında yarın yapılması beklenen bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Valiliği'nin yaptığı fırtına uyarısının ardından, Gökçeada ve Bozcada hatlarında yarın (2 Şubat) yapılması beklenen bazı feribot seferleri iptal edildi.

FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Çanakkale'de pazar sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtınanın pazartesi gününe kadar sürmesi tahmin edilirken, GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den sefer iptali kararı geldi.

Yapılan açıklamada, yarın yapılması plananlanan bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi. Fırtına nedeniyle iptal edilen seferler şu şekilde:

  • Kabatepe-Gökçeada hattında: Kabatepe'den saat 09.00, Gökçeada'dan saat 07.00
  • Geyikli-Bozcaada hattında: Geyikli'den saat 11.00-15.00, Bozcaada'dan ise saat 10.00-14.00

Ayrıca, Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 13.00-17.00-21.00, Gökçeada'dan 11.00-15.00- 19.00, Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 08.00-19.00, Bozcaada'dan ise saat 07.00-18.00 seferlerinin yapılacağı kaydedildi.

VALİLİK YARIN İÇİN UYARDI

Sağanak yağmur ve fırtınanın etkili olduğu Çanakkale'de, valilik yarın için uyarılarda bulundu.

1 Şubat Pazar saat 04.00'te başlayan fırtınanın 2 Şubat Pazartesi günü saat 15.00'e kadar sürmesinin beklendiğini belirten valiliğin açıklamasında, "Deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.

ÇANAKKALE HAVA DURUMU

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Çanakkale için paylaştığı 5 günlük hava tahmin raporu şöyle:

canakkale.jpg
Çanakkale 5 günlük hava tahmin raporu (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

