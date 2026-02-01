Fırtına Bodrum’u esir aldı! Tekneler karaya oturdu

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, Bodrum- Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Meteoroloji’nin uyarılarının ardından, sabah saatlerinden itibaren ilçede fırtına etkili oldu. Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Bodrum- İstanköy arası feribot seferi iptal edildi.

TEKNELER KARA OTURDU!

Gümbet Sahili’nde 2 yelkenli tekne, 2 motoryat, 2 balıkçı teknesi ve şişme bot da karaya otururken tekne sahipleri bölgeye gelerek teknelerini emniyete aldı.

Diğer taraftan, yaklaşık 20 metre uzunluğundaki motoryat, sahilden 50 metre açıkta karaya oturdu.

YARIN ÖĞLEYE KADAR DEVAM EDECEK!

Etkili olan fırtınanın, yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.