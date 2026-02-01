Fırtına Bodrum’u esir aldı! Tekneler karaya oturdu

Yayınlanma:
Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkisini gösteren fırtına, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Fırtına nedeniyle tekneler karaya otururken Bodrum- İstanköy arası yapılması planlanan feribot seferi iptal edildi.

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, Bodrum- Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Meteoroloji’nin uyarılarının ardından, sabah saatlerinden itibaren ilçede fırtına etkili oldu. Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Bodrum- İstanköy arası feribot seferi iptal edildi.

bodrumda-firtina-tekneler-karaya-oturd-1144764-339898.jpg

TEKNELER KARA OTURDU!

Gümbet Sahili’nde 2 yelkenli tekne, 2 motoryat, 2 balıkçı teknesi ve şişme bot da karaya otururken tekne sahipleri bölgeye gelerek teknelerini emniyete aldı.

Kar İstanbul'un kapısını çalacak! Meteoroloji tarihini açıkladı: Fırtına ve yağmur 3 gün aralıksız vuracakKar İstanbul'un kapısını çalacak! Meteoroloji tarihini açıkladı: Fırtına ve yağmur 3 gün aralıksız vuracak

Diğer taraftan, yaklaşık 20 metre uzunluğundaki motoryat, sahilden 50 metre açıkta karaya oturdu.

bodrumda-firtina-tekneler-karaya-oturd-1144762-339898.jpg

YARIN ÖĞLEYE KADAR DEVAM EDECEK!

Etkili olan fırtınanın, yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak:DHA

