Kar İstanbul'un kapısını çalacak! Meteoroloji tarihini açıkladı: Fırtına ve yağmur 3 gün aralıksız vuracak

Türkiye hafta başında yoğun kar yağışı tahminleriyle uyarılırken gözü yaşlı lodos Balkanlardan gelen soğuk ve karlı hava dalgasına galip geldi. Uzmanlar birer birer kar tahminlerini değiştirirken son görüntü kar yağışının Trakya'da etkili olacağını ve İstanbul'un kapısını çalacağını gösterdi. İç ve Doğu kesimlerde etkisi yüksek olacak kar yağışı için tarih verildi.

Meteoroloji’nin günlük tahminleri ise Türkiye genelinde etkili olacak yağışlı ve fırtınalı hava dalgasına işaret etti. Gün içinde yağmurdan kara, fırtınadan çığ tehlikesine kadar birçok riskin aynı anda görüleceği tahmin edilirken, batıda “kuvvetli” güneyde ise “çok kuvvetli” yağış ve fırtına uyarıları yapıldı.

FIRTINA VE YAĞMUR 3 GÜN ARALIKSIZ VURACAK! METEOROLOJİ TARİHİNİ AÇIKLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde çok bulutlu ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Bugünden itibaren Türkiye'nin tamamında 3 gün aralıksız etkili olacak fırtına ve yağış dördüncü gün azalmaya başlayacak.

Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak olarak görülmesi bekleniyor. İç Ege’nin yüksekleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da ise karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.

Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Çanakkale, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışların kuvvetli; Antalya’nın doğusu ile Hatay ve Osmaniye’de yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor. Doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunurken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesine dikkat çekildi.

Hava sıcaklıklarının Güneydoğu’da mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde normallerin üzerinde seyretmesi beklenirken; rüzgarın genellikle güneyli, Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli eseceği bildirildi.

KAR İSTANBUL'UN KAPISINI ÇALACAK!

Beklenen kar yağışına ilişkin güncel tahminler, İstanbul'un kapısını çalacak kar kütlesinin içeri girmeyeceğini gösterdi. Trakya'da etkili olması beklenen kar Edirnelilere ve Tekirdağlılara pazar ve pazartesi günü beyaz güzelliği tattıracak.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

UYARI TÜRÜ (SARI - AZ TEHLİKELİ) UYARI YAPILAN İLLER Gök Gürültülü Sağanak Yağış (⚡) Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, İzmir, K.Maraş, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye Kuvvetli Yağış ve Kar (????️❄️) Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şırnak

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olması beklenin yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde zamanla dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın Güney Ege'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, ilk saatlerde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın Batı Akdenizde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Sivas ve Yozgat çevreleri ile bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın bölgenin güney kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

SİVAS °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ARTVİN °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: Orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: Orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.