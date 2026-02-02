Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı

Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Sabahın erken saatlerinde 6 bin 410 TL'de son 10 günün en düşük fiyatını gören altın hareketlenmeye başladı. Piyasadaki güvensizlikle bir türlü toparlanamayan altın tekrar 7 bin TL'nin üstüne çıkabilecek mi?

2 Şubat 2026 Altın Fiyatları Hızlı Özet

  • Gram altın (satış): 6.502,12 TL

  • Ons altın (satış): 4.640,13 $

2 Şubat 2026 Güncel altın fiyatları

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

Altın türüAlışSatışGünlük değişimSaat
Gram altın TL6.498,73 TL6.502,12 TL-4,23%6:58
Ons altın $4.638,94 $4.640,13 $-4,42%7:13
Çeyrek altın TL11.294,00 TL11.528,00 TL-11,38%6:58
Yarım altın TL22.589,00 TL23.055,00 TL-11,39%6:58
Tam altın TL46.510,69 TL47.536,40 TL-9,30%12:52
Cumhuriyet altını TL45.039,00 TL45.934,00 TL-11,39%6:58
Külçe altın ($/kg)148.629,00 $148.707,00 $-4,26%6:58

30 Ocak 2026 Kapanış ve Bugün

Kalem30 Ocak 2026
kapanış		Bugün 2 Şubat 2026Fark
Gram altın (satış)7.064,35 TL6.502,12 TL-562,12 TL
Ons altın (satış)5.052,90 $4.640,13 $-412,77 $

2 Şubat 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 6.498,73 TL
Gram altın satış: 6.502,12 TL

2 Şubat 2026 çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış: 11.294,00 TL
Çeyrek altın satış: 11.528,00 TL

2 Şubat 2026 yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış: 22.589,00 TL
Yarım altın satış: 23.055,00 TL

2 Şubat 2026 tam altın ne kadar?

Tam altın alış: 46.510,69 TL
Tam altın satış: 47.536,40 TL

2 Şubat 2026 cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını alış: 45.039,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 45.934,00 TL

2 Şubat 2026 ons altın ne kadar?

Ons altın alış: 4.638,94 $
Ons altın satış: 4.640,13 $

2 Şubat 2026 24 ayar külçe altın ne kadar?

(Külçe Altın $/kg bazında) alış: 148.629,00 $
(Külçe Altın $/kg bazında) satış: 148.707,00 $

2 Şubat 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 107,94 TL

Gram gümüş satış: 108,12 TL

2 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

2 Şubat 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,4926 TL
Dolar satış: 43,5186 TL

Euro alış: 51,6174 TL
Euro satış: 51,7010 TL

Sterlin alış: 59,5556 TL
Sterlin satış: 59,6057 TL

2 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

2 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.27 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.43 TL/LT
LPG (otogaz): 29.29 TL/LT

2 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları

2 Şubat 2026 BIST 100 endeksi

2 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

2 Şubat 2026 kripto piyasası

2 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum

