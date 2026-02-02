Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
2 Şubat 2026 Altın Fiyatları Hızlı Özet
Gram altın (satış): 6.502,12 TL
Ons altın (satış): 4.640,13 $
2 Şubat 2026 Güncel altın fiyatları
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
|Altın türü
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram altın TL
|6.498,73 TL
|6.502,12 TL
|-4,23%
|6:58
|Ons altın $
|4.638,94 $
|4.640,13 $
|-4,42%
|7:13
|Çeyrek altın TL
|11.294,00 TL
|11.528,00 TL
|-11,38%
|6:58
|Yarım altın TL
|22.589,00 TL
|23.055,00 TL
|-11,39%
|6:58
|Tam altın TL
|46.510,69 TL
|47.536,40 TL
|-9,30%
|12:52
|Cumhuriyet altını TL
|45.039,00 TL
|45.934,00 TL
|-11,39%
|6:58
|Külçe altın ($/kg)
|148.629,00 $
|148.707,00 $
|-4,26%
|6:58
30 Ocak 2026 Kapanış ve Bugün
|Kalem
|30 Ocak 2026
kapanış
|Bugün 2 Şubat 2026
|Fark
|Gram altın (satış)
|7.064,35 TL
|6.502,12 TL
|-562,12 TL
|Ons altın (satış)
|5.052,90 $
|4.640,13 $
|-412,77 $
2 Şubat 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 6.498,73 TL
Gram altın satış: 6.502,12 TL
2 Şubat 2026 çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış: 11.294,00 TL
Çeyrek altın satış: 11.528,00 TL
2 Şubat 2026 yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış: 22.589,00 TL
Yarım altın satış: 23.055,00 TL
2 Şubat 2026 tam altın ne kadar?
Tam altın alış: 46.510,69 TL
Tam altın satış: 47.536,40 TL
2 Şubat 2026 cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını alış: 45.039,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 45.934,00 TL
2 Şubat 2026 ons altın ne kadar?
Ons altın alış: 4.638,94 $
Ons altın satış: 4.640,13 $
2 Şubat 2026 24 ayar külçe altın ne kadar?
(Külçe Altın $/kg bazında) alış: 148.629,00 $
(Külçe Altın $/kg bazında) satış: 148.707,00 $
2 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 107,94 TL
Gram gümüş satış: 108,12 TL
2 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,4926 TL
Dolar satış: 43,5186 TL
Euro alış: 51,6174 TL
Euro satış: 51,7010 TL
Sterlin alış: 59,5556 TL
Sterlin satış: 59,6057 TL
2 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.27 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.43 TL/LT
LPG (otogaz): 29.29 TL/LT
2 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları
2 Şubat 2026 BIST 100 endeksi
2 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri
2 Şubat 2026 kripto piyasası
2 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum