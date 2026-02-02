Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı

Sabahın erken saatlerinde 6 bin 410 TL'de son 10 günün en düşük fiyatını gören altın hareketlenmeye başladı. Piyasadaki güvensizlikle bir türlü toparlanamayan altın tekrar 7 bin TL'nin üstüne çıkabilecek mi?