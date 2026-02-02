Altın ve gümüşte tarihi düşüş: Gram 5 bin liraya doğru gidiyor

Yayınlanma:
Altın ve gümüş fiyatları tarihi bir düşüş yaşıyor. Geçen hafta 8 bin lira sınırına yaklaşarak tarihi zirvesini gören gram altın, 6 bin 177 lira seviyesine kadar geriledi. Gümüş fiyatlarında da büyük kayıplar yaşanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda peş peşe rekorlar kıran altın ve gümüş, yeni haftaya kabus gibi bir başlangıç yaptı. ABD'deki siyasi belirsizlikler ve yeni Fed başkanı adayının "şahin" duruşuyla sarsılan piyasalarda, gram altın sadece bir haftalık kazancını değil, aylar süren emeği de bir günde eritti. Güvenli liman arayan milyonlarca yurttaş, devasa değer kayıplarıyla karşı karşıya.

Altın ve gümüş piyasalarında "kara cuma" ile başlayan satış dalgası, yeni haftanın ilk gününde de hız kesmeden devam ediyor. Cuma günü yüzde 10 değer kaybeden gram altın, Pazartesi sabahı itibarıyla yüzde 9,3’lük bir darbe daha alarak 6 bin 177 lira seviyesine kadar geriledi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTININDA BÜYÜK ERİME

Piyasadaki sert geri çekilme, tüm altın türlerinde kendini hissettiriyor:

GRAM ALTIN: Güne 6 bin 177 liradan başladı.

ÇEYREK ALTIN: 11 bin 383 liradan alıcı buluyor.

CUMHURİYET ALTINI: 44 bin 953 liradan satılıyor.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ ÜÇ DEV SEBEP

Piyasa analistleri, kıymetli metallerdeki bu tarihi çöküşün nedenlerini üç ana başlıkta topluyor:

1. KEVIN WARSH ETKİSİ VE FED KAYGISI: ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh’ın, piyasanın beklediği agresif faiz indirimlerinden kaçınacağına dair beklentiler fiyatlamalarda başrolü oynuyor. Ayrıca ABD'de beklentileri aşan üretici enflasyonu (ÜFE), Fed’in faiz indirimi konusunda acele etmeyeceği öngörülerini güçlendirdi.

2. ABD'DE HÜKÜMET KRİZİ VE KÂR SATIŞI: ABD hükümetinin kısmi olarak yeniden kapanmasının yarattığı kaos, yatırımcıları pozisyonlarını nakde (likiditeye) dönüştürmeye ve kâr realizasyonuna itiyor. Doların diğer para birimleri karşısında toparlanması, altın üzerindeki satış baskısını körüklüyor.

3. CME'NİN 'TEMİNAT' DARBESİ: Analistler, Chicago Mercantile Exchange'in (CME) teminat gereksinimlerini agresif bir şekilde yükseltmesinin, kıymetli metallerdeki satış baskısını daha da derinleştirdiğini ifade ediyor.

GÜMÜŞTE %29'LUK TARİHİ ÇÖKÜŞ

Altındaki sarsıntı gümüşte tam bir yıkıma dönüştü. Cuma günü tek bir günde yüzde 29 değer kaybeden gümüşün onsu 83,3 dolara kadar çekilmişti.

Haftanın ilk gününde ise düşüş sürerek ons fiyatı 72 dolara kadar geriledi.

Altının ons fiyatı da benzer şekilde cuma günkü %10,1'lik kaybının ardından bugün 4 bin 405 dolara kadar inerek son 10 gündeki tüm kazançlarını sildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

