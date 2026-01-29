Gram altın tahmini: Tarih verdi, 10 bin lira dedi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Başkan Jerome Powell’ın şahin tonlu açıklamalarıyla küresel piyasalarda altın fırtınası şiddetini artırdı.

29 Ocak 2026 sabahı itibarıyla değerli metallerde "hiper yükseliş" evresine girildi. ABD dolar endeksindeki zayıflık ve Trump yönetiminin İran, Küba ve Venezuela eksenli sertleşen dış politikası, yatırımcıyı kaçınılmaz olarak "tek güvenli liman" olan altına sığındırdı.

"YIL SONU 10 BİN TL SÜRPRİZ OLMAZ"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, piyasadaki oynaklığın tahmin sınırlarını aştığını belirterek Hürriyet’ten Gamze Bal’a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yıldırımtürk’ün analizinde öne çıkan başlıklar şunlar:

"Altın fiyatlarının nerede duracağını kestiremiyoruz. 20 gün önce yaptığımız tahminleri bile çöpe attık. Daha önce gram altının nisan veya mayısta 7 bin liraya, yıl sonunda ise 9 bin liraya ulaşmasını bekliyorduk. Ancak şu anki projeksiyonumuz ons altının yıl içinde 6 bin dolara, gram altının ise yıl sonunda 10 bin TL’ye yükselmesi yönünde. Fiyatlar sadece 28 günde bu kadar hareketlenince, geri kalan 337 günde ne olacağını tahmin etmek imkansız."

DÜZELTME OLACAKTIR AMA...

Yıldırımtürk, beklenen düzeltme hareketleri hakkında ise temkinli konuştu: "Mutlaka düzeltme olacaktır ancak söylemeye değer bir düşüş beklemiyorum. Çünkü yollar hep altına çıkıyor."

NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarının hesap makinelerini bozmasının arkasında yatan temel makro-politik nedenler:

Trump’ın Öngörülemezliği

İran’a nükleer resti, bölgeye ilerleyen "dev donanma" haberleri ve ardından gelen "Venezuela’dan sonra sırada Küba var" açıklamaları jeopolitik riski diri tutuyor.

Fed’in Enflasyon Vurgusu

Politika faizini %3,50-3,75 aralığında sabit bırakan Fed, enflasyonun hala %2 hedefinin üzerinde olmasının altını çizerek paranın değerini koruma güdüsünü (altına yönelimi) tetikledi.

Uluslararası Hukuk Kaygısı

Yıldırımtürk’e göre Venezuela örneğinde olduğu gibi uluslararası hukukun çiğnenmesi, doların rezerv para niteliğini zayıflatırken merkez bankalarını fiziki altına yönlendiriyor.