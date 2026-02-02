Akaryakıt piyasasında son durum: Zam ya da indirim sinyali var mı?

Yayınlanma:
Döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilikle birlikte, benzin ve motorin fiyatları yeniden gündeme geldi. Akaryakıt fiyatları 2 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla şehir ve bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor. İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası için güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları aşağıdaki tabloda yer alıyor.

Döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilikle birlikte, benzin ve motorin fiyatları yeniden gündeme geldi. Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ile iç piyasadaki maliyet unsurları, akaryakıt fiyatlarının seyrinde belirleyici olmaya devam etti. Özellikle petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki anlık değişimler, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyabiliyor.

Akaryakıt fiyatları 2 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla şehir ve bölgeye göre farklılık gösterebiliyor. Dağıtım maliyetleri, vergi oranları ve bölgesel uygulamalar nedeniyle fiyatlar iller arasında değişirken, aynı şehirde bile Avrupa ve Anadolu yakaları arasında fark oluşabiliyor. Bu kapsamda sürücüler, güncel fiyatları yakından takip ediyor.

AKARYAKITA ZAM GELİYOR

Akaryakıt piyasasında bu hafta içinde önemli fiyat artışlarının yaşanması bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yeni yılın en kapsamlı zam dalgası çarşamba gününden itibaren etkisini göstermeye başlayacak.

Zam beklentisinin benzin, motorin ve otogaz gruplarının tamamını kapsadığı belirtilirken, artışla birlikte motorinin litre fiyatının 60 TL eşiğini aşacağı tahmin edildi. Benzin fiyatlarında ise yaklaşık 1,25 TL seviyesinde bir artış yapılmasının planlandığı ifade edildi.

2 ŞUBAT 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

55.30

Motorin

57.43

LPG

29.29

2 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

55.12

Motorin

57.25

LPG

28.69

2 ŞUBAT 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

56.20

Motorin

58.51

LPG

29.17

2 ŞUBAT 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

56.48

Motorin

58.78

LPG

29.09

2 ŞUBAT 2026 BENZİN NE KADAR?

  • İstanbul Avrupa: 55.30 TL
  • İstanbul Anadolu: 55.12 TL
  • Ankara: 56.20 TL
  • İzmir: 56.48 TL

2 ŞUBAT 2026 MOTORİN NE KADAR?

  • İstanbul Avrupa: 57.43 TL
  • İstanbul Anadolu: 57.25 TL
  • Ankara: 58.51 TL
  • İzmir: 58.78 TL

2 ŞUBAT 2026 LPG NE KADAR?

  • İstanbul Avrupa: 29.29 TL
  • İstanbul Anadolu: 28.69 TL
  • Ankara: 29.17 TL
  • İzmir: 29.09 TL

Akaryakıta zam fırtınası: Hepsi birden uçacak!Akaryakıta zam fırtınası: Hepsi birden uçacak!

2 ŞUBAT 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.380,70 TL

Gram altın satış: 6.382,52 TL

2 Şubat 2026 Altın Fiyatları

2 ŞUBAT 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 107,35 TL

Gram gümüş satış: 107,60 TL

2 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

2 ŞUBAT 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 43,4895 TL

Dolar satış: 43,5257 TL

Euro alış: 51,5475 TL

Euro satış: 51,6070 TL

Sterlin alış: 59,4766 TL

Sterlin satış: 59,5265 TL

2 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

2 Şubat 2026 BIST 100 endeksi

2 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

2 Şubat 2026 kripto piyasası

2 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

