Dövizde yön yukarı: Dolar, euro ve sterlin artıda

Döviz piyasasında sabah saatlerinde yukarı yön dikkat çekiyor. Dolar 43,52 TL bandına yükselirken euro 51,67 TL, sterlin ise 59,59 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişimlerde üç kurda da artı seyir öne çıkıyor.