Dövizde yön yukarı: Dolar, euro ve sterlin artıda
Yayınlanma:
Döviz piyasasında sabah saatlerinde yukarı yön dikkat çekiyor. Dolar 43,52 TL bandına yükselirken euro 51,67 TL, sterlin ise 59,59 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişimlerde üç kurda da artı seyir öne çıkıyor.
2 Şubat 2026 Döviz Fiyatları Hızlı Özet
2 Şubat 2026 güncel döviz kurları
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|43,4883
|43,5179
|%0,07
|08:01
|Euro (EUR)
|51,6260
|51,6695
|%0,14
|08:01
|Sterlin (GBP)
|59,5442
|59,5946
|%0,07
|08:01
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
30 Ocak kapanış ve bugün
|Kalem
|30 Ocak 2026 kapanış
|Bugün 2 Şubat 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|43,4983 TL
|43,5179 TL
|+0,0196 TL
|Euro (EUR) (satış)
|51,6879 TL
|51,6695 TL
|-0,0184 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|59,8571 TL
|59,5946 TL
|-0,2625 TL
2 Şubat 2026 dolar ne kadar?
Dolar (USD) alış: 43,4883 TL
Dolar (USD) satış: 43,5179 TL
2 Şubat 2026 euro ne kadar?
Euro (EUR) alış: 51,6260 TL
Euro (EUR) satış: 51,6695 TL
2 Şubat 2026 sterlin ne kadar?
Sterlin (GBP) alış: 59,5442 TL
Sterlin (GBP) satış: 59,5946 TL
2 Şubat 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 6.498,73 TL
Gram altın satış: 6.502,12 TL
2 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 107,94 TL
Gram gümüş satış: 108,12 TL
2 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.27 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.43 TL/LT
LPG (otogaz): 29.29 TL/LT
2 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları
2 Şubat 2026 BIST 100 endeksi
2 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri
2 Şubat 2026 kripto piyasası
2 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum