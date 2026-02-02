Dövizde yön yukarı: Dolar, euro ve sterlin artıda

Yayınlanma:
Döviz piyasasında sabah saatlerinde yukarı yön dikkat çekiyor. Dolar 43,52 TL bandına yükselirken euro 51,67 TL, sterlin ise 59,59 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişimlerde üç kurda da artı seyir öne çıkıyor.

2 Şubat 2026 Döviz Fiyatları Hızlı Özet

  • Dolar (satış): 43,5179 TL

  • Euro (satış): 51,6695 ​​​​​​​TL

  • Sterlin (satış): 59,5946 ​​​​​​​TL

2 Şubat 2026 güncel döviz kurları

DövizAlış (TL)Satış (TL)Günlük değişimSaat
Dolar (USD)43,488343,5179%0,0708:01
Euro (EUR)51,626051,6695%0,1408:01
Sterlin (GBP)59,544259,5946%0,0708:01

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

30 Ocak kapanış ve bugün

Kalem30 Ocak 2026 kapanışBugün 2 Şubat 2026Fark
Dolar (USD) (satış)43,4983 TL43,5179 TL+0,0196 TL
Euro (EUR) (satış)51,6879 TL51,6695 TL-0,0184 TL
Sterlin (GBP) (satış)59,8571 TL59,5946 TL-0,2625 TL

2 Şubat 2026 dolar ne kadar?

Dolar (USD) alış: 43,4883 TL
Dolar (USD) satış: 43,5179 TL

2 Şubat 2026 euro ne kadar?

Euro (EUR) alış: 51,6260 TL
Euro (EUR) satış: 51,6695 TL

2 Şubat 2026 sterlin ne kadar?

Sterlin (GBP) alış: 59,5442 TL
Sterlin (GBP) satış: 59,5946 TL

2 Şubat 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 6.498,73 TL
Gram altın satış: 6.502,12 TL

2 Şubat 2026 Altın Fiyatları

2 Şubat 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 107,94 TL

Gram gümüş satış: 108,12 TL

2 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

2 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.27 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.43 TL/LT
LPG (otogaz): 29.29 TL/LT

2 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları

2 Şubat 2026 BIST 100 endeksi

2 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

2 Şubat 2026 kripto piyasası

2 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

