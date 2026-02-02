Kriptoda kırmızı alarm: Bitcoin ve ethereum çakıldı
2 Şubat 2026 Kripto kısa özet
Bitcoin (BTC): $76,386.70 (%-4.11)
Ethereum (ETH): $2,222.61 (%-8.03)
Toplam piyasa değeri: 2,57 trilyon $
24s toplam hacim: 177,05 milyar $
Saat: 10:06
2 Şubat Bitcoin ve Ethereum fiyatları
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|$76,386.70
|%-4.11
|$74.551,33
|$79.142,52
|69.49 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$,222.61
|%-8.03
|$2.158,94
|$2.436,41
|51.87 milyar $
2 Şubat 2026 En çok yükselen kripto paralar
|Coin
|Fiyat
|24s %
|Pepe
|0.2096
|+0.0886
|HYPE
|31.08
|+0.0821
|XMR
|468.58
|+0.077
|CC
|0.1882
|+0.091
|LIT
|1.67
|+0.0492
2 Şubat 2026 en çok düşen kripto paralar
|Coin
|Fiyat
|24s %
|RIVER
|33.63
|-21.85%
|ZRO
|1.79
|-9.27%
|IP
|1.69
|-8.42%
|DASH
|48.34
|-7.32%
|NIGHT
|0.04921
|-7.22%
2 Şubat 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 6.498,73 TL
Gram altın satış: 6.502,12 TL
2 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 136,97 TL
Gram gümüş satış: 110,46 TL
2 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,4883 TL
Dolar satış: 43,5179 TL
Euro alış: 51,6260 TL
Euro satış: 51,6695 TL
Sterlin alış: 59,5442 TL
Sterlin satış: 59,5946 TL
2 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.30 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.43 TL/LT
LPG (otogaz): 29.29 TL/LT
2 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları
2 Şubat 2026 BIST 100 endeksi
2 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri