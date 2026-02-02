Kriptoda kırmızı alarm: Bitcoin ve ethereum çakıldı

Kriptoda kırmızı alarm: Bitcoin ve ethereum çakıldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Kripto para piyasasında fiyatlar 1 Şubat 2026 Pazartesi günü 10:06 itibarıyla güncel seviyelerden takip ediliyor. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve öne çıkan altcoinlerde 24 saatlik değişim oranları tabloda yer alıyor.

2 Şubat 2026 Kripto kısa özet

Bitcoin (BTC): $76,386.70 (%-4.11)
Ethereum (ETH): $2,222.61 (%-8.03)
Toplam piyasa değeri: 2,57 trilyon $
24s toplam hacim: 177,05 milyar $
Saat: 10:06

2 Şubat Bitcoin ve Ethereum fiyatları

VarlıkFiyat24s değişim24s düşük24s yüksek24s hacim
Bitcoin (BTC)$76,386.70%-4.11$74.551,33$79.142,5269.49 milyar $
Ethereum (ETH)$,222.61%-8.03$2.158,94$2.436,4151.87 milyar $

2 Şubat 2026 En çok yükselen kripto paralar

CoinFiyat24s %
Pepe0.2096+0.0886
HYPE31.08+0.0821
XMR468.58+0.077
CC0.1882+0.091
LIT1.67+0.0492

2 Şubat 2026 en çok düşen kripto paralar

CoinFiyat24s %
RIVER33.63-21.85%
ZRO1.79-9.27%
IP1.69-8.42%
DASH48.34-7.32%
NIGHT0.04921-7.22%

2 Şubat 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 6.498,73 TL
Gram altın satış: 6.502,12 TL

Altın ve gümüşte tarihi düşüş: Gram 5 bin liraya doğru gidiyorAltın ve gümüşte tarihi düşüş: Gram 5 bin liraya doğru gidiyor

2 Şubat 2026 altın fiyatları

2 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 136,97 TL

Gram gümüş satış: 110,46 TL

2 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

2 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,4883 TL
Dolar satış: 43,5179 TL

Euro alış: 51,6260 TL
Euro satış: 51,6695 TL

Sterlin alış: 59,5442 TL
Sterlin satış: 59,5946 TL

2 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

2 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.30 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.43 TL/LT
LPG (otogaz): 29.29 TL/LT

2 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları

2 Şubat 2026 BIST 100 endeksi
2 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Ekonomi
Sanayide çarklar dönmüyor! Üretimde 22 aylık çöküş
Sanayide çarklar dönmüyor! Üretimde 22 aylık çöküş
Altın ve gümüşte tarihi düşüş: Gram 5 bin liraya doğru gidiyor
Altın ve gümüşte tarihi düşüş: Gram 5 bin liraya doğru gidiyor
Kredi kartı limiti neden tartışma yarattı?
Kredi kartı limiti neden tartışma yarattı?