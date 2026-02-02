Borsa güne nasıl başladı?
2 Şubat 2026 Borsa İstanbul kısa özet
BIST 100: 13.838,29
Değişim: %7,20 (+0,052)
Açılış: 13.827.40
Gün içi aralık: 13.649,11 – 13.876,78
İşlem hacmi: 244.068.919.751 milyar TL
Saat: 10:15
2 Şubat 2026 en çok yükselen hisseler
Hisse
Son (TL)
Günlük %
|PNSUT
|13,88
|7,10
|ULUFA
|4,10
|5,67
|UCAYM
|36,82
|5,20
|ATLAS
|9,27
|4,51
|GENIL
|125,80
|4,40
2 Şubat 2026 en çok düşen hisseler
Hisse
Son (TL)
Günlük %
|EUHOL
|13,05
|-10,00
|PRKAB
|44,88
|-9,99
|SARKY
|41,80
|-9,99
|ALVES
|3,80
|-9,95
|GATEG
|310,50
|-9,93
2 Şubat 2026 en çok işlem gören hisseler
Hisse
Son (TL)
Günlük %
|THYAO
|300,25
|177.723.679,75
|UCAYM
|36,82
|177.433.370,80
|ASELS
|300,00
|101.480.700,00
|TRALT
|50,00
|77.400.100,00
|PGSUS
|202,00
|51.653.218,00
2 Şubat 2026 altın ne kadar?
Gram altın alış: 6.498,73 TL
Gram altın satış: 6.502,12 TL
Altın ve gümüşte tarihi düşüş: Gram 5 bin liraya doğru gidiyor
2 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 136,97 TL
Gram gümüş satış: 110,46 TL
2 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,4883 TL
Dolar satış: 43,5179 TL
Euro alış: 51,6260 TL
Euro satış: 51,6695 TL
Sterlin alış: 59,5442 TL
Sterlin satış: 59,5946 TL
2 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.30 TL
Motorin (dizel/mazot): 57.43 TL
LPG (otogaz): 29.29 TL
2 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları
2 Şubat 2026 kripto piyasası