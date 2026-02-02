Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?
Yayınlanma:
Güncelleme:
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 2 Şubat 2026 Pazartesi günü 10:15 itibarıyla 13.838,29 puanda.

2 Şubat 2026 Borsa İstanbul kısa özet

BIST 100: 13.838,29

Değişim: %7,20 (+0,052)

Açılış: 13.827.40

Gün içi aralık: 13.649,11 – 13.876,78

İşlem hacmi: 244.068.919.751 milyar TL

Saat: 10:15

2 Şubat 2026 BIST 100 Endeksi

Gösterge

Değer

BIST 100 (son)

13.838,29

Değişim

%7,20 (+0,052)

Önceki kapanış

13.649,11

Gün içi en düşük

13.649,11

Gün içi en yüksek

13.876,78

İşlem hacmi

244.068.919.751

Saat

10:15

2 Şubat 2026 en çok yükselen hisseler

Hisse

Son (TL)

Günlük %

PNSUT13,887,10
ULUFA4,105,67
UCAYM36,825,20
ATLAS9,274,51
GENIL125,804,40

2 Şubat 2026 en çok düşen hisseler

Hisse

Son (TL)

Günlük %

EUHOL13,05-10,00
PRKAB44,88-9,99
SARKY41,80-9,99
ALVES3,80-9,95
GATEG310,50-9,93

2 Şubat 2026 en çok işlem gören hisseler

Hisse

Son (TL)

Günlük %

THYAO300,25177.723.679,75
UCAYM36,82177.433.370,80
ASELS300,00101.480.700,00
TRALT50,0077.400.100,00
PGSUS202,0051.653.218,00

2 Şubat 2026 altın ne kadar?

Gram altın alış: 6.498,73 TL

Gram altın satış: 6.502,12 TL

Altın ve gümüşte tarihi düşüş: Gram 5 bin liraya doğru gidiyorAltın ve gümüşte tarihi düşüş: Gram 5 bin liraya doğru gidiyor

2 Şubat 2026 Altın Fiyatları

2 Şubat 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 136,97 TL

Gram gümüş satış: 110,46 TL

2 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

2 Şubat 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,4883 TL

Dolar satış: 43,5179 TL

Euro alış: 51,6260 TL

Euro satış: 51,6695 TL

Sterlin alış: 59,5442 TL

Sterlin satış: 59,5946 TL

2 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

2 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.30 TL

Motorin (dizel/mazot): 57.43 TL

LPG (otogaz): 29.29 TL

2 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları

2 Şubat 2026 kripto piyasası

2 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Ekonomi
Sanayide çarklar dönmüyor! Üretimde 22 aylık çöküş
Sanayide çarklar dönmüyor! Üretimde 22 aylık çöküş
Altın ve gümüşte tarihi düşüş: Gram 5 bin liraya doğru gidiyor
Altın ve gümüşte tarihi düşüş: Gram 5 bin liraya doğru gidiyor
Kredi kartı limiti neden tartışma yarattı?
Kredi kartı limiti neden tartışma yarattı?