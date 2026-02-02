Gümüş 50 TL'den fazla değer kaybetti: Yatırımcısı şokta

Gümüş 50 TL'den fazla değer kaybetti: Yatırımcısı şokta
Yayınlanma:
Altın ile birlikte düşmeye devam eden gümüş 168 TL'ye ulaştığı perşembe gününden bu yana 50 TL'den fazla değer kaybederek 110 TL'ye kadar geriledi. Yatırımcıların çekimserliği devam ediyor.

2 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları Hızlı Özet

  • Gram gümüş (satış): 110,46 TL

  • Ons gümüş (satış): 79,08 $

2 Şubat 2026 güncel gümüş fiyatları

Gümüş türüAlış (TL / $)Satış (TL / $)Günlük değişimSaat
Gram gümüş136,97 TL110,46 TL-%5,187:24
Ons gümüş78,89 $79,08 $-%5,007:39

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

30 Ocak 2026 kapanış ve bugün

Kalem30 Ocak 2026 kapanışBugün 2 Şubat 2026Fark
Gram gümüş (satış)136,97 TL110,46 TL-21,51 TL
Ons gümüş (satış)98,00 $79,08 $-18,92 $

2 Şubat 2026 gram gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 110,22 TL
Gram gümüş satış: 110,46 TL

2 Şubat 2026 ons gümüş ne kadar?

Ons gümüş alış: 78,89 $
Ons gümüş satış: 79,08 $

2 Şubat 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 6.498,73 TL
Gram altın satış: 6.502,12 TL

2 Şubat 2026 Altın Fiyatları

2 Şubat 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,4926 TL
Dolar satış: 43,5186 TL

Euro alış: 51,6174 TL
Euro satış: 51,7010 TL

Sterlin alış: 59,5556 TL
Sterlin satış: 59,6057 TL

2 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

2 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.27 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.43 TL/LT
LPG (otogaz): 29.29 TL/LT

2 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları

2 Şubat 2026 BIST 100 endeksi

2 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

2 Şubat 2026 kripto piyasası

2 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

