Gümüş 50 TL'den fazla değer kaybetti: Yatırımcısı şokta
Altın ile birlikte düşmeye devam eden gümüş 168 TL'ye ulaştığı perşembe gününden bu yana 50 TL'den fazla değer kaybederek 110 TL'ye kadar geriledi. Yatırımcıların çekimserliği devam ediyor.
2 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları Hızlı Özet
Gram gümüş (satış): 110,46 TL
Ons gümüş (satış): 79,08 $
2 Şubat 2026 güncel gümüş fiyatları
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram gümüş
|136,97 TL
|110,46 TL
|-%5,18
|7:24
|Ons gümüş
|78,89 $
|79,08 $
|-%5,00
|7:39
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
30 Ocak 2026 kapanış ve bugün
|Kalem
|30 Ocak 2026 kapanış
|Bugün 2 Şubat 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|136,97 TL
|110,46 TL
|-21,51 TL
|Ons gümüş (satış)
|98,00 $
|79,08 $
|-18,92 $
2 Şubat 2026 gram gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 110,22 TL
Gram gümüş satış: 110,46 TL
2 Şubat 2026 ons gümüş ne kadar?
Ons gümüş alış: 78,89 $
Ons gümüş satış: 79,08 $
2 Şubat 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 6.498,73 TL
Gram altın satış: 6.502,12 TL
2 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,4926 TL
Dolar satış: 43,5186 TL
Euro alış: 51,6174 TL
Euro satış: 51,7010 TL
Sterlin alış: 59,5556 TL
Sterlin satış: 59,6057 TL
2 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.27 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.43 TL/LT
LPG (otogaz): 29.29 TL/LT
