Gümüş 50 TL'den fazla değer kaybetti: Yatırımcısı şokta

Altın ile birlikte düşmeye devam eden gümüş 168 TL'ye ulaştığı perşembe gününden bu yana 50 TL'den fazla değer kaybederek 110 TL'ye kadar geriledi. Yatırımcıların çekimserliği devam ediyor.