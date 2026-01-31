Akaryakıta zam fırtınası: Hepsi birden uçacak!

Akaryakıta zam fırtınası: Hepsi birden uçacak!
Yayınlanma:
Akaryakıtta tabelayı yerinden oynatacak zamlar art arda geliyor. Motorinden, benzine, otogaza fiyatlar yükselecek.

Dünyada yaşanan jeopolitik gerilim ile yükselen petrol fiyatları pompayı da yaktı.Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına büyük zam geliyor. Yeni yılın en ağır akaryakıt darbesi çarşamba günü yola çıkıyor. Motorin litre fiyatının 60 TL’lik psikolojik sınırı aşması beklenirken; benzin ve otogaz da zam kervanına katılıyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ MOTORİN VE OTOGAZ VURACAK

2023/11/14/zamakaryakit.webp

Ulaşım ve lojistik maliyetlerinin ana kalemi olan motorinde büyük bir artış kapıda. Gazeteci Olcay Aydilek’in paylaştığı verilere göre, piyasa koşullarında bir değişiklik olmazsa çarşamba gününden itibaren motorine yaklaşık 2,50 TL, otogaza ise 70 kuruş tutarında zam yansıtılacak.

Bu artışla birlikte, nakliyecinin ve çiftçinin en büyük gider kalemi olan motorinin litre fiyatı, 60 TL seviyesinin üzerine çıkacak

PERŞEMBE BENZİNE ZAM!

Akaryakıt yangını sadece motorinle sınırlı kalmayacak. Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzin fiyatlarına da yaklaşık 1,25 TL düzeyinde bir artış gelmesi bekleniyor.

ZAM ÖNCESİ GÜNCEL TABLO

Henüz zamlar pompaya yansımadan önceki son fiyatlar şu şekilde:

ŞehirBenzin (TL/LT)Motorin (TL/LT)Otogaz (TL/LT)
İstanbul (Avrupa)55,2757,4329,29
İstanbul (Anadolu)55,0957,2528,69
Ankara56,1758,5129,17
İzmir56,4658,7829,09

Küresel gerilimlerin ardından Brent petrol fiyatlarında bir anda büyük artışlar yaşanmıştı. Türkiye'de kur farkı da eklenince zam büyük oldu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Ekonomi
Gizli zammı açıkladı! 'Keşke kuver ve servis ücretleri kalkmasaydı' dedirtti
Gizli zammı açıkladı! 'Keşke kuver ve servis ücretleri kalkmasaydı' dedirtti
Türkiye anlaşma imzalamıştı: İki enerji şirketinin karı sert düştü
Türkiye anlaşma imzalamıştı: İki enerji şirketinin karı sert düştü