Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?

Son yıllarda, artık aşikar olduğu üzere, Batı sanayisi Doğu'dan, özellikle de Çin'den artan bir baskıyla karşı karşıya kalmaktadır. Çin , bataryalardaki rekabet avantajı ve zengin hammadde kaynaklarıyla elektrikli araçlar gibi kritik sektörlere sistematik olarak nüfuz etmektedir.

Bu bağlamda, otomotiv pazarında Avrupa ve Kuzey Amerika'nın geleneksel hakimiyeti önemli ölçüde sorgulanmaya başlandı ; ancak sektöre yönelik tehditlerin artık yalnızca Asya'dan gelmediği görülüyor

Bunun nedeni ise Afrika'nın , uygun enerji maliyetleri, ucuz iş gücü ve diğer destekleyici altyapıdan yararlanarak küresel sanayi haritasında yeni bir oyuncu olarak ortaya çıkmasıdır .

Bu gelişmenin ön saflarında Fas yer alıyor ; ülke stratejik olarak otomotiv endüstrisine ve parça üretimine yatırım yaparak, Avrupa pazarlarıyla doğrudan rekabet edebilecek organize bir sanayi ekosistemi oluşturuyor.

FA YÜKSELEN DEĞER

Afrika ülkesinin planları artık lastik sektörünü de kapsıyor ; yapılan açıklamalara göre, kıtanın en büyük fabrikası olacak ve yıllık 19 milyon lastik üretim kapasitesine sahip yeni bir fabrikanın yıl sonundan önce açılması bekleniyor.

Karşılaştırma amacıyla belirtmek gerekirse, Almanya'da yıllık toplam lastik üretimi yaklaşık 120 milyon adede ulaşmaktadır; ancak burada dünyanın 4. büyük üretici ülkesinden ve Avrupa'nın tartışmasız liderinden, ayrıca en büyük lastik üreticilerinden bazılarının merkezinin bulunduğu pazardan bahsediyoruz.

Fas'ın tek bir fabrika ile Alman lastik üretiminin yaklaşık %15'ini karşılayacak olması, analistler tarafından önemli bir iş adımı ve Avrupa otomotiv sektörünün karşı karşıya kalacağı zorlukların bir göstergesi olarak değerlendiriliyor; zira baskılar artık birçok yönden geliyor.

Fabrikaya Golden Tire Morocco adı verilecek ve 5.300 dönümlük bir alanı kapsayacak. Fabrikanın yaklaşık 1.750 doğrudan iş imkanı yaratması ve yerel ekonomiyi güçlendirmesi bekleniyor .

Ayrıca, son aylarda Fas otomotiv sektörünün, özellikle elverişli bir sanayi ortamından yararlanarak Avrupa ile doğrudan rekabete girdiği de belirtilmektedir.

Kuzey Afrika ülkesi, düşük enerji maliyetleri, rekabetçi fiyatlarla yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunabilirliği, neredeyse ücretsiz arazi temini ve devlet tarafından kritik altyapının finanse edilmesi sayesinde son yıllarda kapsamlı ve organize bir sanayi ekosistemi geliştirerek yatırımları kendine çekmiştir.

İşçilik maliyetleri de belirleyici bir rol oynamaktadır; zira işçilerin aylık ücretleri 500 ile 600 euro arasında değişmekte olup, bu seviyeler Avrupa'dakinden önemli ölçüde düşüktür . Aynı zamanda, düzenleyici ve çevresel çerçeve daha fazla esneklik göstermekte olup, bu da büyük yatırımların uygulanmasını hızlandırmaktadır.

Liman altyapısı da bu stratejinin merkezinde yer alıyor. Kuzey Akdeniz kıyısındaki Tanger Med ve Nador Med limanları, Akdeniz ve Avrupa pazarına açılan önemli geçitler haline gelmeyi ve ülkenin üretim ve ihracat merkezi olarak çekiciliğini daha da artırmayı hedefliyor.

Aslında, sanayi tesisinin Nador Med limanına yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Driouch bölgesinde inşa edilecek olması nedeniyle, net bir bağlantı planı da göze çarpmaktadır.

Bu gelişme , Avrupa'da Almanya'dan sonra ikinci büyük lastik üreticisi ve dünya çapındaki en güçlü merkezlerden biri olan İspanya'da yoğun endişeye yol açtı .

Analistlere göre, yedek parça ve lastik sektörü, İspanya'nın genel otomotiv endüstrisinin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip ve üretim kapasitesinin komşu ülkeye ve genel olarak Kuzey Afrika'ya kayması, önümüzdeki yıllarda dengeleri yeniden şekillendirebilir.