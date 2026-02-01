TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar

Bu sezon ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele eden Serikspor'da taraftarlar isyanda. 4 haftadır gol atamayan takımda başkan Tufan Sadygov'un forvette oğlu Ilya Sadygov’u oynatması tepkilerin hedefinde.

TFF 1. Lig ekiplerinden Serikspor’da kötü gidişat devam ediyor. Son olarak Bodrum FK’ya konuk olan Akdeniz ekibi sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

SERİKSPOR ÇÖKÜŞTE

Bu sonuçla birlikte 39 puana ulaşan Bodrum FK, 5. sıraya yerleşti. 26 puanda kalan Serikspor ise 17. sırada kaldı.

Tarihinde ilk kez 1. Lig’de mücadele eden Serikspor’da taraftarlar, kulübün sahibi Azeri iş adamı Tufan Sadygov’a tepkili.

FORVETTE OĞLUNU OYNATTIRIYOR

Mali durum nedeniyle bazı oyuncularını kaybeden Serikspor’da başkan Tufan Sadygov, forvette oğlu Ilya Sadygov’u oynattırıyor.

HENÜZ GOLÜ YOK

Son 4 haftada gol atamayan Serikspor, kalesinde ise 17 gol gördü. Bu sezon Serikspor’da 17 maça çıkan Ilya Sadygov, henüz fileleri havalandıramazken sadece 1 isabetli şutu var.

