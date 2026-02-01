Mustafa Çulcu: Kırmızı kart kararı doğru

Yayınlanma:
Eski MHK başkanı Mustafa Çulcu, Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonu değerlendirdi. Çulcu kararın doğru olduğunu savundu.

Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan maçta geriye düşen siyah-beyazlılar 2-1 galip gelmeyi başardı.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Cerny ve 77. dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Konyaspor’un tek golü ise 23. dakikada Deniz Türüç’ten geldi.

ASLLANI İLK MAÇINDA ATILDI

Ancak maça damga vuran olay 82. dakikada yaşandı. Sadece 6 dakika önce oyuna giren Kristjan Asllani, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.

Beşiktaş’ta çıktığı ilk maçta sadece 6 dakika oyunda kalabilen Asllani, eleştirilerin hedefi olurken eski MHK başkanı Mustafa Çulcu pozisyonu değerlendirdi.

“KIRMIZI KART DOĞRU”

Sabah’taki yazısında değerlendiren Mustafa Çulcu, kırmızı kartın doğru olduğunu savundu. Çulcu, “Asllani'ye ciddi faullü oyundan dolayı VAR'dan gelen kırmızı doğru” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

