Beşiktaş mağlubiyeti sonrası gelen soru çıldırttı: Sen bana fırça mı attın haddinizi bilin

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası gelen soru çıldırttı: Sen bana fırça mı attın haddinizi bilin
Yayınlanma:
Beşiktaş mağlubiyetinin ardından basın toplantısında konuşan Çağdaş Atan, sosyal medya kullanımıyla ilgili gelen bir soru üzerine sert konuştu.

Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, 2-1 galip geldi.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, gelen soru üzerine neye uğradığını şaşırdı.

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok: Anlaşma bir anda bozuldu yeni takımı ortaya çıktıFenerbahçe'ye transferde büyük şok: Anlaşma bir anda bozuldu yeni takımı ortaya çıktı

SOSYAL MEDYA SORUSU ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Bir gazetecinin "Sosyal medyaya neden bu kadar takılıyorsunuz? Kapatıverin gitsin, bakmayın. Sizin zamanınızı alıyor, sahaya odaklanın" sorusu üzerine konuşan Çağdaş Atan sert çıktı.

Atan cevabında şu sözleri kullandı:

Sen soru mu sordun yoksa fırça mı attın bana anlamadım ben. Biraz haddinizi bilin bence. Soru sorarsanız burada her soruya cevap vermeye çalışıyorum. Attığımız ilk gole bakarsan nasıl çalıştığımızı, ortadan mı kenarlardan mı geldiğimizi çok rahat görebilirsiniz ama bence onu görmek istemiyor gibi hareket ediyorsunuz bazen. Sosyal medyayı ben takip etmiyorum. Sosyal medyaya takılı değilim. Ben sadece taraftarımı tribünde görmek istiyorum. Ben gelmeden önce son 4 iç saha maçını kaybetmiş Konyaspor'dan bahsediyoruz. Ben taraftarımızın desteğini istiyorum sadece. Eleştiri kadar normal bir durum yok. Eleştirilmekten çekinen bir teknik adam değilim. Etkilendiğimle ilgili çok yanlış yerdesiniz, hiç etkilenmiyorum. Ben sadece oyuncularımı korumaya çalışıyorum. Bütün sorumluluğu kendi üzerime almak istiyorum. Tüm taraftarlarımızı da tribünlere davet ediyorum. Benim beklentim bu. Eleştiriler bana olsun, oyuncular rahat bırakılsın, onun derdindeyim. Bence objektif olmayan bir yorum yaptınız. Bana biraz aykırı ve çok sivri geldi, söylemem lazım.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Amedspor maçından sonraki skandalı örnek gösterdi: Ali Koç haklı mı çıktı?
Amedspor maçından sonraki skandalı örnek gösterdi: Ali Koç haklı mı çıktı?
Milli takımda bahis depremi: TFF 4 ismin kalemini kırdı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
Spor
Sinan Engin Fenerbahçe'yi uyardı: Çıkacak krizi açıkladı
Sinan Engin Fenerbahçe'yi uyardı: Çıkacak krizi açıkladı
Geçen hafta yerden yere vurduğu hakemleri bu hafta öve öve göklere çıkardı
Geçen hafta yerden yere vurduğu hakemleri bu hafta öve öve göklere çıkardı