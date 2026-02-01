Fenerbahçe'ye transferde büyük şok: Anlaşma bir anda bozuldu yeni takımı ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok: Anlaşma bir anda bozuldu yeni takımı ortaya çıktı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Lookman transferinde işler bozuldu. Atalanta'nın 25 milyon euro peşinat istemesi üzerine transfer iptal olurken devreye Atletico Madrid girdi. Oyuncu, İspanyol kulübüne imza atmaya hazırlanıyor.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe bir süredir Atalanta forması giyen Ademola Lookman’ı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyordu.

Sarı-lacivertliler, hem İtalyan kulübünü hem de oyuncuyu ikna etmeyi başarırken işler bir anda tersine döndü.

ATALANTA SON ANDA ANLAŞMAYI BOZDU

Taraflar arasında 35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varılırken Atalanta, 25 milyonu peşin istedi. Sarı-lacivertliler ise 15 milyon euroyu peşin vermeyi teklif etti.

490094903-18500691664041150-6319451271985928470-n.jpg

ATLETICO MADRID DEVREYE GİRDİ

Yaşanan anlaşmazlık sonrası görüşmeler tıkanma noktasına gelirken devreye Atletico Madrid girdi. Atalanta ile el sıkışan İspanyol ekibi, uzun uğraşlar sonucunda oyuncuyu da ikna etti.

Futbolun Beşiktaş'a nasıl adaletsiz davrandığını açıkladıFutbolun Beşiktaş'a nasıl adaletsiz davrandığını açıkladı

İMZALAR ATILMAK ÜZERE

Yıldız futbolcunun Atletico Madrid’e transfer olmaktan sadece bir adım uzakta olduğu kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Milli takımda bahis depremi: TFF 4 ismin kalemini kırdı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
Spor
Szalai imzayı atar atmaz Emre Belözoğlu'nu suçladı
Szalai imzayı atar atmaz Emre Belözoğlu'nu suçladı
Sergen Yalçın: Çok ciddi kaos vardı
Sergen Yalçın: Çok ciddi kaos vardı