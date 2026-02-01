Fenerbahçe'ye transferde büyük şok: Anlaşma bir anda bozuldu yeni takımı ortaya çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe bir süredir Atalanta forması giyen Ademola Lookman’ı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyordu.

Sarı-lacivertliler, hem İtalyan kulübünü hem de oyuncuyu ikna etmeyi başarırken işler bir anda tersine döndü.

ATALANTA SON ANDA ANLAŞMAYI BOZDU

Taraflar arasında 35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varılırken Atalanta, 25 milyonu peşin istedi. Sarı-lacivertliler ise 15 milyon euroyu peşin vermeyi teklif etti.

ATLETICO MADRID DEVREYE GİRDİ

Yaşanan anlaşmazlık sonrası görüşmeler tıkanma noktasına gelirken devreye Atletico Madrid girdi. Atalanta ile el sıkışan İspanyol ekibi, uzun uğraşlar sonucunda oyuncuyu da ikna etti.

İMZALAR ATILMAK ÜZERE

Yıldız futbolcunun Atletico Madrid’e transfer olmaktan sadece bir adım uzakta olduğu kaydedildi.