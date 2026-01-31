Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı

Türkiye’nin en önemli denizcilik şirketlerinden Beşiktaş Shipping, 3 gemi daha satın aldı. Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre; filosunda 36 gemi bulunan Beşiktaş, bu rakamı 39’a çıkardı.

Beşiktaş'ın filosundaki bir gemi geçen ay Senegal'de vurulmuş, Rusya'ya olan taşımacılık sonlandırılmıştı.

Ülker'in yazısında gemilerin 33 milyon dolar olduğu, toplam yatırımın da 99 milyon dolara çıktığı belirtildi.

Kerim Ülker, yazısına şöyle devam etti:

İSİMLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

"Alınan gemilerden 49.999 DWT’lik 2016 yapımı 183 metre uzunluğundaki Güney Kore yapımı MR tipi tanker PTI Nile’in adı Antalya, 49.999 DTW’lik 2016 yapımı 183 metre uzunluğundaki Güney Kore yapımı MR tipi tanker PTI Nile’in adı Amasya, 2015 yapımı 183 metre uzunluğundaki 49.997 DWT’lik Güney Kore yapımı LVM Warrior’un adı ise Van olarak değiştirildi.

Çanakkale Boğazı 292 metrelik gemi sebebiyle trafiğe kapatıldı

Beşiktaş’ın filosuna eklenen toplamda 99 milyon dolarlık her 3 gemi de opsiyonlu olmak üzere dünyanın en büyük ikinci petrol ticareti şirketi Singapurlu Trafigura’yla kiralama sözleşmesine sahipti. Ağırlıklı olarak petrol ve kimyasal tankerlerden bir filoyu yöneten şirket, 1960’lı yıllarda kuruldu. Geçtiğimiz yıl aralık ayında Şirkete ait Mersin isimli tanker Senegal açıklarında dört dış patlama sonucu hasar görmüştü. Saldırıların ardından Beşiktaş Shipping Rusya'daki tüm nakliye faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu."