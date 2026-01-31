Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı

Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Yayınlanma:
Kerim Ülker, Türk denizciliğinin dev firması Beşiktaş'ın 99 milyon dolar yatırım yaparak 3 gemi aldığını, gemi sayısı 39'a çıkardığını duyurdu.

Türkiye’nin en önemli denizcilik şirketlerinden Beşiktaş Shipping, 3 gemi daha satın aldı. Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre; filosunda 36 gemi bulunan Beşiktaş, bu rakamı 39’a çıkardı.
Beşiktaş'ın filosundaki bir gemi geçen ay Senegal'de vurulmuş, Rusya'ya olan taşımacılık sonlandırılmıştı.
Ülker'in yazısında gemilerin 33 milyon dolar olduğu, toplam yatırımın da 99 milyon dolara çıktığı belirtildi.
Kerim Ülker, yazısına şöyle devam etti:

İSİMLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

"Alınan gemilerden 49.999 DWT’lik 2016 yapımı 183 metre uzunluğundaki Güney Kore yapımı MR tipi tanker PTI Nile’in adı Antalya, 49.999 DTW’lik 2016 yapımı 183 metre uzunluğundaki Güney Kore yapımı MR tipi tanker PTI Nile’in adı Amasya, 2015 yapımı 183 metre uzunluğundaki 49.997 DWT’lik Güney Kore yapımı LVM Warrior’un adı ise Van olarak değiştirildi.

Çanakkale Boğazı 292 metrelik gemi sebebiyle trafiğe kapatıldıÇanakkale Boğazı 292 metrelik gemi sebebiyle trafiğe kapatıldı

Beşiktaş’ın filosuna eklenen toplamda 99 milyon dolarlık her 3 gemi de opsiyonlu olmak üzere dünyanın en büyük ikinci petrol ticareti şirketi Singapurlu Trafigura’yla kiralama sözleşmesine sahipti. Ağırlıklı olarak petrol ve kimyasal tankerlerden bir filoyu yöneten şirket, 1960’lı yıllarda kuruldu. Geçtiğimiz yıl aralık ayında Şirkete ait Mersin isimli tanker Senegal açıklarında dört dış patlama sonucu hasar görmüştü. Saldırıların ardından Beşiktaş Shipping Rusya'daki tüm nakliye faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Türkiye
ASKİ verileri açıklandı! Ankara barajlarında şaşırtan yükseliş
ASKİ verileri açıklandı! Ankara barajlarında şaşırtan yükseliş
Türkiye'nin kanser haritası: En çok ve en az görülen iller belli oldu
Türkiye'nin kanser haritası: En çok ve en az görülen iller belli oldu
Babaanne cinayetinde korkunç detaylar: Derisiyle birlikte yüzülmüş saçları bulundu!
Babaanne cinayetinde korkunç detaylar: Derisiyle birlikte yüzülmüş saçları bulundu!