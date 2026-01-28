Çanakkale Boğazı 292 metrelik gemi sebebiyle trafiğe kapatıldı

Çanakkale Boğazı 292 metrelik gemi sebebiyle trafiğe kapatıldı
Yayınlanma:
İstanbul’dan Fas’a gitmek üzere yola çıkan 292 metre uzunluğundaki Singapur bayraklı "Maersk Utah" isimli dev konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında makine arızası yaptı. Arıza nedeniyle boğazdaki tüm transit gemi trafiği güvenlik gerekçesiyle geçici olarak çift yönlü askıya alındı.

İstanbul’dan Fas’a gitmek üzere yola çıkan 292 metre uzunluğundaki dev konteyner gemisi "Maersk Utah"ın Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapması üzerine, transit gemi geçişleri güvenlik gerekçesiyle her iki yönden geçici olarak durduruldu.

Dev gemi, Boğaz geçişini sürdürdüğü sırada Burhanlı mevkisi yakınlarında teknik bir sorunla karşılaştı. Gemi kaptanının durumu anında Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne (GTHM) bildirmesi üzerine bölgede alarm verildi.

KURTARMA EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı "Kurtarma-20" römorkörü, arızalanan gemiyi emniyete almak ve sürüklenmesini önlemek amacıyla hızla olay yerine yönlendirildi. Ekipler, 292 metrelik dev geminin güvenli bir noktaya çekilmesi için çalışmalarına başladı.

GEÇİŞLER TELSİZ ANONSLARIYLA DURDURULDU

Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, olası bir kaza riskini ortadan kaldırmak için kuzey ve güneyden giriş yapacak tüm gemileri telsiz anonslarıyla uyardı. Boğazın transit geçişlere kapatılmasıyla birlikte her iki girişte de gemi kuyrukları oluşmaya başladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

