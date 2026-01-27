MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?

MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
Yayınlanma:
Güncelleme:
2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödemeleri için geri sayım başlarken, araç sahipleri “MTV son ödeme tarihi ne zaman?” ve “Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?” sorularına yanıt arıyor. 2026 MTV tutarları ise Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla netlik kazandı. İşte otomobilden minibüse, panelvandan karavana kadar farklı araç türlerini kapsayan 2026 MTV tutarları...

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde kritik sürece girilirken, Gelir İdaresi Başkanlığı ilk taksit için son ödeme tarihinin 2 Şubat 2026 olduğunu duyurdu.

Belirlenen son ödeme tarihine kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni yatırmayan araç sahiplerine günlük gecikme faizi uygulanacağı hatırlatılırken, ödemelerin vergi daireleri, bankalar, mobil uygulamalar ve e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabildiği belirtildi.

MTV ödemelerinde faizsiz taksit yapan bankalar açıklandıMTV ödemelerinde faizsiz taksit yapan bankalar açıklandı

2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklanırken, MTV artış oranı Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yüzde 18,95 olarak belirlendi. Bu artış, araçların motor hacmi, yaşı ve taşıt değeri kriterlerine göre MTV tutarlarına yansıdı.

MTV ve gelir vergisinde ikinci taksitlerin ödenmesi için son gün

HANGİ ARAÇ İÇİN NE KADAR MTV ÖDENECEK?

1 Ocak 2018 Sonrası Tescil Edilen Otomobiller

(Tutarlar yıllık olup, ilk taksitte yarısı ödenir)

1300 cc ve altı otomobiller

Taşıt değeri 309.100 TL’yi aşmayanlar

  • 1–3 yaş: 5.750 TL
  • 4–6 yaş: 4.010 TL
  • 7–11 yaş: 2.238 TL
  • 12–15 yaş: 1.689 TL
  • 16 yaş ve üzeri: 593 TL

Taşıt değeri 309.100 – 541.500 TL arası

  • 1–3 yaş: 6.319 TL
  • 4–6 yaş: 4.409 TL
  • 7–11 yaş: 2.459 TL
  • 12–15 yaş: 1.861 TL
  • 16 yaş ve üzeri: 655 TL

Taşıt değeri 541.500 TL üzeri

  • 1–3 yaş: 6.902 TL
  • 4–6 yaş: 4.807 TL
  • 7–11 yaş: 2.693 TL
  • 12–15 yaş: 2.032 TL
  • 16 yaş ve üzeri: 706 TL

1301 – 1600 cc otomobiller

Taşıt değeri 309.100 TL’yi aşmayanlar

  • 1–3 yaş: 10.016 TL
  • 4–6 yaş: 7.510 TL
  • 7–11 yaş: 4.354 TL
  • 12–15 yaş: 3.077 TL
  • 16 yaş ve üzeri: 1.181 TL

Taşıt değeri 309.100 – 541.500 TL arası

  • 1–3 yaş: 11.023 TL
  • 4–6 yaş: 8.264 TL
  • 7–11 yaş: 4.794 TL
  • 12–15 yaş: 3.375 TL
  • 16 yaş ve üzeri: 1.290 TL

Taşıt değeri 541.500 TL üzeri

  • 1–3 yaş: 12.028 TL
  • 4–6 yaş: 9.012 TL
  • 7–11 yaş: 5.220 TL
  • 12–15 yaş: 3.685 TL
  • 16 yaş ve üzeri: 1.408 TL

01.01.2018 Öncesi Tescil Edilen Araçlarda MTV

1300 cc ve altı

  • 1–3 yaş: 5.750 TL
  • 4–6 yaş: 4.010 TL
  • 7–11 yaş: 2.238 TL
  • 12–15 yaş: 1.689 TL
  • 16 yaş ve üzeri: 593 TL

1301 – 1600 cc

  • 1–3 yaş: 10.016 TL
  • 4–6 yaş: 7.510 TL
  • 7–11 yaş: 4.354 TL
  • 12–15 yaş: 3.077 TL
  • 16 yaş ve üzeri: 1.181 TL

Minibüs, Panelvan ve Karavan MTV Tutarları (2026)

Minibüsler

  • 1–6 yaş: 6.875 TL
  • 7–15 yaş: 4.540 TL
  • 16 yaş ve üzeri: 2.214 TL

Panelvan ve Moto Karavanlar

  • 1900 cc ve altı
  • 1–6 yaş: 9.167 TL
  • 7–15 yaş: 5.719 TL

16 yaş ve üzeri: 3.398 TL

1900 cc üzeri

  • 1–6 yaş: 13.876 TL
  • 7–15 yaş: 9.167 TL
  • 16 yaş ve üzeri: 5.719 TL

MTV NEDİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, araçların doğaya salmış olduğu emisyon oranına, aracın yaşı ve koltuk sayısına göre her yıl tutarları belirlenen taşıt vergisidir.

Araçların trafik sicil kaydı başladıktan sonra MTV ödenmeye başlanır. Verginin ilk taksidi Ocak, diğeri de Temmuz ayında ödenir.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIYOR?

ptt.jpg

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödemelerinin, kurum iş yerleri, resmi internet sitesi, PttBank mobil uygulaması ve PttMatikler üzerinden yapılabildiğini bildirdi. Ayrıca dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ve mobil uygulamalardan da ödeme yapılabiliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Ekonomi
Avrupa devinin 2.5 yıldır altın topladığı ortaya çıktı
Avrupa devinin 2.5 yıldır altın topladığı ortaya çıktı
Listeyi gören şaştı kaldı! 10 turizm sitesinin engellenmesi istendi
Listeyi gören şaştı kaldı! 10 turizm sitesinin engellenmesi istendi
Altında ayar kaçtı! Dünyanın en büyük bankaları tahmin değiştirdi dev rekoru açıkladı
Altında ayar kaçtı! Dünyanın en büyük bankaları tahmin değiştirdi dev rekoru açıkladı