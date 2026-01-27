Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde kritik sürece girilirken, Gelir İdaresi Başkanlığı ilk taksit için son ödeme tarihinin 2 Şubat 2026 olduğunu duyurdu.

Belirlenen son ödeme tarihine kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni yatırmayan araç sahiplerine günlük gecikme faizi uygulanacağı hatırlatılırken, ödemelerin vergi daireleri, bankalar, mobil uygulamalar ve e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabildiği belirtildi.

MTV ödemelerinde faizsiz taksit yapan bankalar açıklandı

2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklanırken, MTV artış oranı Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yüzde 18,95 olarak belirlendi. Bu artış, araçların motor hacmi, yaşı ve taşıt değeri kriterlerine göre MTV tutarlarına yansıdı.

HANGİ ARAÇ İÇİN NE KADAR MTV ÖDENECEK?

1 Ocak 2018 Sonrası Tescil Edilen Otomobiller

(Tutarlar yıllık olup, ilk taksitte yarısı ödenir)

1300 cc ve altı otomobiller

Taşıt değeri 309.100 TL’yi aşmayanlar

1–3 yaş: 5.750 TL

4–6 yaş: 4.010 TL

7–11 yaş: 2.238 TL

12–15 yaş: 1.689 TL

16 yaş ve üzeri: 593 TL

Taşıt değeri 309.100 – 541.500 TL arası

1–3 yaş: 6.319 TL

4–6 yaş: 4.409 TL

7–11 yaş: 2.459 TL

12–15 yaş: 1.861 TL

16 yaş ve üzeri: 655 TL

Taşıt değeri 541.500 TL üzeri

1–3 yaş: 6.902 TL

4–6 yaş: 4.807 TL

7–11 yaş: 2.693 TL

12–15 yaş: 2.032 TL

16 yaş ve üzeri: 706 TL

1301 – 1600 cc otomobiller

Taşıt değeri 309.100 TL’yi aşmayanlar

1–3 yaş: 10.016 TL

4–6 yaş: 7.510 TL

7–11 yaş: 4.354 TL

12–15 yaş: 3.077 TL

16 yaş ve üzeri: 1.181 TL

Taşıt değeri 309.100 – 541.500 TL arası

1–3 yaş: 11.023 TL

4–6 yaş: 8.264 TL

7–11 yaş: 4.794 TL

12–15 yaş: 3.375 TL

16 yaş ve üzeri: 1.290 TL

Taşıt değeri 541.500 TL üzeri

1–3 yaş: 12.028 TL

4–6 yaş: 9.012 TL

7–11 yaş: 5.220 TL

12–15 yaş: 3.685 TL

16 yaş ve üzeri: 1.408 TL

01.01.2018 Öncesi Tescil Edilen Araçlarda MTV

1300 cc ve altı

1–3 yaş: 5.750 TL

4–6 yaş: 4.010 TL

7–11 yaş: 2.238 TL

12–15 yaş: 1.689 TL

16 yaş ve üzeri: 593 TL

1301 – 1600 cc

1–3 yaş: 10.016 TL

4–6 yaş: 7.510 TL

7–11 yaş: 4.354 TL

12–15 yaş: 3.077 TL

16 yaş ve üzeri: 1.181 TL

Minibüs, Panelvan ve Karavan MTV Tutarları (2026)

Minibüsler

1–6 yaş: 6.875 TL

7–15 yaş: 4.540 TL

16 yaş ve üzeri: 2.214 TL

Panelvan ve Moto Karavanlar

1900 cc ve altı

1–6 yaş: 9.167 TL

7–15 yaş: 5.719 TL

16 yaş ve üzeri: 3.398 TL

1900 cc üzeri

1–6 yaş: 13.876 TL

7–15 yaş: 9.167 TL

16 yaş ve üzeri: 5.719 TL

MTV NEDİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, araçların doğaya salmış olduğu emisyon oranına, aracın yaşı ve koltuk sayısına göre her yıl tutarları belirlenen taşıt vergisidir.

Araçların trafik sicil kaydı başladıktan sonra MTV ödenmeye başlanır. Verginin ilk taksidi Ocak, diğeri de Temmuz ayında ödenir.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIYOR?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödemelerinin, kurum iş yerleri, resmi internet sitesi, PttBank mobil uygulaması ve PttMatikler üzerinden yapılabildiğini bildirdi. Ayrıca dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ve mobil uygulamalardan da ödeme yapılabiliyor.