MTV ödemelerinde faizsiz taksit yapan bankalar açıklandı
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) ödeme süresi yaklaşırken, araç sahipleri bankaların sunduğu faizsiz taksit imkanları ve kart kampanyalarını yakından takip ediyor. Bankaların MTV için sunduğu faizsiz taksit seçenekleri ve kart kampanyaları belli oldu.

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için ödeme takvimi işlemeye devam ederken, ilk taksit ödemeleri için son 15 güne girildi.

MTV ödemesini kredi kartıyla yapmak isteyen araç sahipleri için bankaların sunduğu taksit seçenekleri merak ediliyor.

MTV'YE TAKSİT YAPAN BANKALAR HANGİLERİ?

Enpara Bank: 15 bin TL’ye kadar faizsiz 6 taksit

TEB Bonus: 250 bin TL’ye kadar 4 taksit

Ziraat BankKart: 4 taksit

Halkbank Paraf Kart: 3 taksit, Troy kartlara 4 taksit

Albaraka: 3 taksit

Denizbank Bonus: 500 bin TL’ye kadar 3 taksit

Garanti BBVA Bonus: 3 taksit

Maximum Kart: 2 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar 3 taksit

Kuveyt Türk SağlamKart: 50 bin TL’ye kadar 3 taksit

VakıfBank WorldCard: 500 bin TL’ye kadar 3 taksit

Türkiye Finans Happy Kart: 250 bin TL’ye kadar 3 taksit

MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksit ödemesinin 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılması gerekiyor.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIYOR?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödemelerinin, kurum iş yerleri, resmi internet sitesi, PttBank mobil uygulaması ve PttMatikler üzerinden yapılabildiğini bildirdi. Ayrıca dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ve mobil uygulamalardan da ödeme yapılabiliyor

ptt.jpg

MTV NEDİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, araçların doğaya salmış olduğu emisyon oranına, aracın yaşı ve koltuk sayısına göre her yıl tutarları belirlenen taşıt vergisidir. Araçların trafik sicil kaydı başladıktan sonra MTV ödenmeye başlanır. Verginin ilk taksidi Ocak, diğeri de Temmuz ayında ödenir.

MTV ÖDEMELERİNDE SAHTE LİNKLERE DİKKAT

Yetkililerin, internet üzerinden yapılacak ödemeler için kritik bir uyarısı da var.

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tarayıcıya doğrudan gib.gov.tr adresinin yazılması gerekiyor. Bankaların resmi internet adreslerinin kullanılması da bu açıdan büyük önem taşıyor. Mail ya da kısa mesaj yoluyla iletilen sahte linklere dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

