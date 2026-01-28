Türkiye’de ekonomi ve hukuk çevrelerini yakından ilgilendiren yeni bir yasa taslağı gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki yargı döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yeni yetkiler verilmesini öngören bir düzenleme sunulması bekleniyor.

Ekonomist Hamza Yardımcıoğlu, gündeme gelen yasa taslağına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yardımcıoğlu, düzenlemenin ciddi riskler barındırdığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir tür sistem çöküyor, bu yıkılan sistemin çatırdama sesini duyuyoruz. O yüzden sistemden çıkın. Önemli bir haber vereceğim. Meclise önümüzdeki yargı döneminde MASAK’a bir yetki verilmesi için yasa taslağı sunulacak."

"SANİYELER İÇİNDE HESABINIZI DONDURABİLECEKLER"

"Taslakta MASAK’a banka hesaplarına anlık takip ve hesap dondurma yetkisi verilecek. Şüphelendim diyerek saniyeler içinde sizin banka hesabınızı dondurabilecek. Normalde hukuk devletinde bu işlemi yapılması için mahkeme kararı olması gerekiyor ancak taslakta banka hesabında hareketlilik var ‘şüpheli çok para akışı var’ gerekçesiyle hesabınızı dondurabilecekler.

Bu taslağı mali suçların önüne geçmek için falan diyorlar ama bir hukuk devletinde herhangi bir kuruma mahkeme dışında böyle bir yetki verirsen bırakın şüpheli işlemleri gıcık oldukları herkesin hesabına çökerler, siyasi partilere çöküyorlar.”