Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi

Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
A Milli Kadın Voleybol Takımımıza müjdeli haber. Türkiye Voleybol Federasyonu, Milletler Ligi maçlarının oynanacağı şehri açıkladı.

Türkiye'nin gururu A Milli Kadın Voleybol Takımı, yeni bir zafer için gün sayıyor.

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi öncesi Türkiye Voleybol Federasyonu, yaptığı açıklamayla müjdeyi verdi.

Buna göre Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenecek Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) bu yıl ikinci haftasına Ankara ev sahipliği yapacak.

HAZİRAN AYINDA ANKARA'DA ŞÖLEN VAR

Federasyonun açıklamasına göre, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek dev organizasyonda maçlar 17-21 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak.

Dünyanın en ünlü voleybolcuları Ankara'da şov yapacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda önemli başarılara imza attı.

Millilerimiz 2018 yılında ikinci oldu.
2019 yılında dördüncülükte kalan Filenin Sultanları, 2021 yılında üçüncü, 2022 yılında yine dördüncü sırada yer aldı.
Millilerimiz 2023'te ise hedefe ulaşıp şampiyon oldu.

