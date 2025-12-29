Filenin Sultanları'nın gururu oldu: Listeye girdi

Filenin Sultanları'nın gururu belli oldu. Dünyanın en iyi voleybolcuları listesine A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan bir isim de girdi.

2025 Dünyanın en iyi voleybolcuları listesine Filenin Sultanları'ndan da bir isim girdi.
VolleyballWorld'un her yıl seçtiği yılın en iyi voleybolcuları listesine 2025 için ilk seçilen isim Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Myriam Sylla olmuştu.

1.5 milyon euroya Türkiye'ye gelecek: Myriam Sylla'dan sonra Antropova da listede

Sylla, listeye 10. sıradan girmişti.

whatsapp-image-2025-12-29-at-09-44-51.jpeg

9. sırada yine İtalyan voleybolcu Anna Danesi yer aldı. İtalya Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Anna Danesi'den sonra 8. sırasına ise daha önce ülkemizde VakıfBank'ta da oynayan Paola Egonu girdi.
İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımında forma giyen Japon smaçör Mayu Ishikawa'nın 7. gösterildiği listede takımı Scandicci ile Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı kazanan İtalyan voleybolcu Ekaterina Antropova da 6. sırada yer aldı.

whatsapp-image-2025-12-29-at-09-43-40.jpeg

Antropova ile ilgili İtalyan basınından La Gazette Della Sports, transfer haberini vermişti. Habere göre Antropova, Eczacıbaşı Dynavit'le 1.5 milyon euro karşılığında gelecek sezon için anlaştı.

FİLENİN SULTANLARI'NDAN MELİSSA VARGAS

VolleyballWorld'un her yıl seçtiği yılın en iyi voleybolcuları listesine 5. sıradan giren isim Brezilyalı oyuncu Julie Kudiess oldu.

whatsapp-image-2025-12-29-at-09-42-57.jpeg

23 yaşındaki Julia Kudiess, Brezilya'nın Gerdau Minas takımında forma giyiyor.
Ve listenin 4. sırasında ise A Milli Takımımızın ve Fenerbahçe'nin yıldızı Melissa Vargas yer aldı.

whatsapp-image-2025-12-29-at-09-42-18.jpeg

Melissa Vargas, 2025 yılında dünyanın en iyi 4. kadın voleybolcusu olarak gösterildi. Yıldız oyuncu 2024 yılında da dünyanın en iyi voleybolcuları listesinde yine 4. olmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

