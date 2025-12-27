1.5 milyon euroya Türkiye'ye gelecek: Myriam Sylla'dan sonra Antropova da listede

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Myriam Sylla, sarı kırmızılı kulübe bir ilk yaşatmıştı. Sylla'dan sonra gelecek sezon 1.5 milyon euroya Eczacıbaşı Dynavit'e geleceği ileri sürülen Ekaterina Antropova da listeye girdi.

30 yaşında ve 1.84 boyundaki Sylla, VolleyballWorld'un her yıl seçtiği yılın en iyi voleybolcuları listesine 2025 için ilk seçilen isim oldu.

Daha sonra listeye giren 3 isim daha açıklandı.

9. sırada yine İtalyan voleybolcu Anna Danesi yer aldı. İtalya Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Anna Danesi, 1.95 boyunda ve 29 yaşında.

Orta oyuncu olarak görev yapan Anna Danesi, Vero Volley Milano'da forma giyiyor.

Listenin 8. sırasına ise daha önce ülkemizde VakıfBank'ta da oynayan Paola Egonu girdi. 27 yaşındaki

ve 1.95 boyundaki Egonu, pasör çaprazı pozisyonunda görev yapıyor. İtalya Milli Takımı'nda da forma giyen Egonu da Vero Voley Milano'nun oyuncusu.

7. sıraya ise Japon yıldız Mayu Ishikawa alındı.

25 yaşındaki smaçör, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımında forma giyiyor.

ANTROPOVA DA AÇIKLANDI

Listeye, takımı Scandicci ile Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı kazanan İtalyan voleybolcu Ekaterina Antropova da 6. sıradan girdi.

Antropova ile ilgili İtalyan basınından La Gazette Della Sports, transfer haberini vermişti. Habere göre Antropova, Eczacıbaşı Dynavit'le anlaştı.

Haberde Antropova'nın gelecek sezon için 1.5 milyon euro karşılığında teklifi kabul ettiği belirtildi.

Gazete, Antropova'ya yıldızlaştığı Imoco maçından transferle ilgili "Türk kulüplerinin, çılgın işler yapabilecek kapasitede oldukları göz önüne alındığında, sana göz diktikleri bir sır değil. Bu seni nasıl etkiliyor?" sorusunu yöneltmişti.

İtalyan yıldız bu soruya şu yanıtı verdi:

"Bence kimse istenilir olmaktan rahatsız olmaz. Şu an için bunu dikkate almak istemiyorum, daha sonra düşüneceğim."

Ancak haberin devamında Antropova'nın, gelecek sezon 1.5 milyon Euro ile 1.8 milyon Euro arasında bir rakamla Eczacıbaşı'na transferinin gerçekleştiği belirtildi.