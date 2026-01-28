Yaz kış demeden müsilaj tehdidiyle boğuşan Marmara Denizi için umut ışığı doğdu. Kış mevsiminin tam ortasında olunmasına rağmen Marmara Denizi’nde müsilaj tehlikesi ortadan kalkmış değil. Kirliliğin yol açtığı baskı nedeniyle müsilaj oluşumu yılın her döneminde risk oluşturmaya devam ediyor. Denizin kendini yenilemesinde hayati rol oynayan pina ile deniz çayırları ise Marmara’nın en önemli doğal savunucuları olarak öne çıkıyor.

SAHADAN UMUT VEREN BULGULAR

Marmara Denizi’nde bizzat dalışlar yaparak sahayı yerinde inceleyen ve önemli araştırmalara imza atan Prof. Dr. Mustafa Sarı son araştırmalarından elde edilen verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan bulgular, Marmara’nın geleceği adına umut veren gelişmelere işaret ediyor.

Türkiye’nin denizleri boğuluyor: Marmara'dan sonra Akdeniz’de de müsilaj alarmı!

PİNA VE DENİZ ÇAYIRLARI DOĞAL KALKAN

Prof. Dr. Sarı’nın saha gözlemleri, pina ve deniz çayırlarının deniz ekosistemini toparlama ve yenileme gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kıyı dolgularından kendini kurtarabilmiş küçücük bir alanda hem deniz çayırı hem de oldukça yoğun Pinna nobilis popülasyonuna rastlandı.

HER METRE KAREDE 3-4 TANE VAR

Marmara’nın yaygın deniz çayırı türü Cymodocea nodosa için şimdiye kadar tespit edilen en kuzey nokta olan bu alanda, neredeyse her metre karede 3 - 4 adet pina bulunması dikkat çekiyor. Son yıllarda İzmit Körfezi’nde yürütülen temizlik çalışmalarının yaygınlaşması halinde deniz çayırlarının geri dönebileceği vurgulanıyor.

EKOSİSTEME OKSİJEN VE YAŞAM SAĞLIYORLAR

Akdeniz’in sembol türlerinden pina ve onun yaşamsal habitatı olan deniz çayırları, bir metrekarede günde 10 litreden fazla oksijen üreterek ekosisteme hayat veriyor. Ancak çayır alanının hemen yanındaki yağmur suyu tahliye borularına yönelik inşaat faaliyetlerinin bu hassas yapıya zarar vermemesi için acil önlemler alınması gerekiyor.

Her gün binlerce insanın yürüdüğü bu bölgede pina ve deniz çayırlarının önemini anlatan bilgilendirme panoları yerleştirilmesi gerekiyor. Bu hassas alanların korunması ve çoğalması Marmara’nın geleceği için kritik görülüyor.

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj: Koruma altındaki sert mercanlar tehdit altında!

MÜSİLAJSIZ BİR MARMARA İÇİN UMUT OLARAK GÖRÜLÜYOR

Akdeniz’e özgü endemik bir tür olan pina, saatte yaklaşık 6 litre suyu filtreleyerek deniz ekosistemi için kritik bir rol üstleniyor. Müsilajsız bir Marmara için umut olarak görülen Pina nobilis, İstanbul’da Tuzla kıyılarında da gözlemlendi.

Yoğun kentleşme, sanayi faaliyetleri ve kirliliğe rağmen Marmara’nın kuzey kıyılarında sınırlı da olsa sağlıklı pina topluluklarının varlığı dikkat çekiyor. Özellikle Tuzla Yelken Kulübü çevresinde, türün yaşamını sürdürebildiği bir popülasyonun bulunduğu bildiriliyor.2016–2019 yılları arasında Akdeniz genelinde yaşanan kitlesel ölümlerin ardından Marmara Denizi, pina için adeta bir sığınak haline gelmiş durumda.

Türün bu bölgede sağlıklı şekilde yaşamını devam ettirebilmesi, Marmara’nın ekolojik açıdan taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koyuyor.

Ancak deniz kirliliği, kıyı dolguları, tekne çapalarının yarattığı tahribat ve iklim değişikliğine bağlı deniz suyu sıcaklıklarındaki artış, pina popülasyonunu ciddi biçimde tehdit ediyor. Bu nedenle türün geleceğini güvence altına almak için güçlü koruma önlemleri ve etkili denetimlerin hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor.