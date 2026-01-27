Marmara Denizi’ndeki torik bolluğu, balıkçıların tezgahını coşturdu. İstanbul ve Tekirdağ açıklarında yoğunlaşan torik avında yılbaşından bu yana 500 tondan fazla torik yakalandı.

Avın bereketi yüksek olunca tezgahta fiyatlar dip yaptı. Vatandaş onlarca yıl sonra sofrasına torik taşıdı.

8 BİN LİRADAN 3 BİN 500 LİRAYA DÜŞTÜ

Bir zamanlar nadir görüldüğü için el yakan ve sofralara sınırlı gelen torik, bu sezon İstanbul ve Tekirdağ açıklarında adeta bereket saçıyor.

Yılbaşından bu yana yakalanan balık miktarı 500 tonu aşarken, ortaya çıkan 250 milyon liralık devasa gelir balıkçılıkta tam anlamıyla bayram havası estirdi. Uzmanlar bu bolluğun geleceğe dair müjde olduğunu da işaret etti.

İstanbul Su Ürünleri Komisyoncuları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Can, torik bolluğunun piyasaya doğrudan yansıdığını belirterek, “Bundan önce sofralarda torik bolluğu yoktu. Önceden çifti 8 bin lira civarıydı, 1 Ocak itibarıyla bugün de dahil olmak üzere çifti 3 bin 500 liraya kadar düştü” dedi.

KASA KASA ALDILAR

Genellikle lakerda yapımında kullanılan torik, bu sezon ilk kez daha geniş kitleler tarafından tüketilmeye başladı. Fiyatlardaki bu düşüş, özellikle büyük şehirlerde balık tezgâhlarına olan ilgiyi artırdı.

Özellikle İstanbul ve Tekirdağ açıklarında yoğunlaşan avcılık, palamutun bir üst boyu olan ve 3 kilogramı aşan toriklerin sofralara daha kolay ulaşmasını sağladı.

Bu durum, Marmara’daki sucul yaşamın yeniden canlanmaya başladığına dair umutları da artırdı.

40 SENE SONRA PATLADI: KAPIŞ KAPIŞ GİDİYOR

Marmara Denizi’nde gözlemlenen torik bolluğunun, son 30–40 yılda benzeri pek yaşanmadı. Balıkçılar, bu yoğunlukta torik sürülerinin daha çok eski İstanbul fotoğraflarında görüldüğünü aktarıyor.

Türkiye genelinde su ürünleri sektörü yalnızca torik değil, genel üretim rakamlarıyla da dikkat çekiyor. 2025’te avcılık ve yetiştiricilik dahil toplam balık üretimi 1 milyon tonu aşarak rekor kırdı. Hamsi avcılığı 245 bin tona ulaşırken, su ürünleri ihracatı 2,2 milyar doların üzerine çıktı.

Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı

Uzmanlar, etkin denetim mekanizmaları ve üretim planlamasının hem biyoçeşitliliği koruduğunu hem de sektörün ekonomik gücünü artırdığını vurguluyor. Marmara’da yeniden görülmeye başlanan orkinos, uskumru ve kırlangıç gibi türler de bu tablonun önemli göstergeleri arasında yer alıyor.