8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar

8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
Yayınlanma:
Marmara'da 40 yıl sonra gelen torik bolluğu fiyatları vurdu! İstanbul ve Tekirdağ açıklarında 500 tonu aşan av sonrası toriğin çifti 8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü. 250 milyon TL'lik dev bir pazar oluşturan torik akınını kaçırmayan vatandaşlar kasa kasa aldılar. İşte 2026 balık sezonuna damga vuran tarihi torik bolluğunun tüm detayları...

Marmara Denizi’ndeki torik bolluğu, balıkçıların tezgahını coşturdu. İstanbul ve Tekirdağ açıklarında yoğunlaşan torik avında yılbaşından bu yana 500 tondan fazla torik yakalandı.

Avın bereketi yüksek olunca tezgahta fiyatlar dip yaptı. Vatandaş onlarca yıl sonra sofrasına torik taşıdı.

8 BİN LİRADAN 3 BİN 500 LİRAYA DÜŞTÜ

Bir zamanlar nadir görüldüğü için el yakan ve sofralara sınırlı gelen torik, bu sezon İstanbul ve Tekirdağ açıklarında adeta bereket saçıyor.

8-bin-liradan-3-bin-500-liraya-dustu-kasa-kasa-aldilar-40-sene-sonra-patladi-kapis-kapis-gidiyor-7.jpg

Yılbaşından bu yana yakalanan balık miktarı 500 tonu aşarken, ortaya çıkan 250 milyon liralık devasa gelir balıkçılıkta tam anlamıyla bayram havası estirdi. Uzmanlar bu bolluğun geleceğe dair müjde olduğunu da işaret etti.

8-bin-liradan-3-bin-500-liraya-dustu-kasa-kasa-aldilar-40-sene-sonra-patladi-kapis-kapis-gidiyor-2.jpg

İstanbul Su Ürünleri Komisyoncuları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Can, torik bolluğunun piyasaya doğrudan yansıdığını belirterek, “Bundan önce sofralarda torik bolluğu yoktu. Önceden çifti 8 bin lira civarıydı, 1 Ocak itibarıyla bugün de dahil olmak üzere çifti 3 bin 500 liraya kadar düştü” dedi.

KASA KASA ALDILAR

Genellikle lakerda yapımında kullanılan torik, bu sezon ilk kez daha geniş kitleler tarafından tüketilmeye başladı. Fiyatlardaki bu düşüş, özellikle büyük şehirlerde balık tezgâhlarına olan ilgiyi artırdı.

8-bin-liradan-3-bin-500-liraya-dustu-kasa-kasa-aldilar-40-sene-sonra-patladi-kapis-kapis-gidiyor-3.jpg

Özellikle İstanbul ve Tekirdağ açıklarında yoğunlaşan avcılık, palamutun bir üst boyu olan ve 3 kilogramı aşan toriklerin sofralara daha kolay ulaşmasını sağladı.

8-bin-liradan-3-bin-500-liraya-dustu-kasa-kasa-aldilar-40-sene-sonra-patladi-kapis-kapis-gidiyor-5.jpg

Bu durum, Marmara’daki sucul yaşamın yeniden canlanmaya başladığına dair umutları da artırdı.

40 SENE SONRA PATLADI: KAPIŞ KAPIŞ GİDİYOR

Marmara Denizi’nde gözlemlenen torik bolluğunun, son 30–40 yılda benzeri pek yaşanmadı. Balıkçılar, bu yoğunlukta torik sürülerinin daha çok eski İstanbul fotoğraflarında görüldüğünü aktarıyor.

8-bin-liradan-3-bin-500-liraya-dustu-kasa-kasa-aldilar-40-sene-sonra-patladi-kapis-kapis-gidiyor-4.jpg

Türkiye genelinde su ürünleri sektörü yalnızca torik değil, genel üretim rakamlarıyla da dikkat çekiyor. 2025’te avcılık ve yetiştiricilik dahil toplam balık üretimi 1 milyon tonu aşarak rekor kırdı. Hamsi avcılığı 245 bin tona ulaşırken, su ürünleri ihracatı 2,2 milyar doların üzerine çıktı.

Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandıKaradeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı

Uzmanlar, etkin denetim mekanizmaları ve üretim planlamasının hem biyoçeşitliliği koruduğunu hem de sektörün ekonomik gücünü artırdığını vurguluyor. Marmara’da yeniden görülmeye başlanan orkinos, uskumru ve kırlangıç gibi türler de bu tablonun önemli göstergeleri arasında yer alıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Ekonomi
Metaller değerlenince o hisseler uçtu
Metaller değerlenince o hisseler uçtu
Küresel devler 'Dolar sat TL al' dedi
Küresel devler 'Dolar sat TL al' dedi