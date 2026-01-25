Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı

Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Karadeniz'de son dönemde en büyük ekolojik baskıyı oluşturan türlerin başında gelen deniz salyangozu ihracatından 2025'te 20 milyon 928 bin 318 dolar gelir elde edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenilen bilgiye göre, Türkiye'den geçen yıl 9 ülkeye 1943 ton deniz salyangozu ihraç edildi.

deniz-salyangozu1.jpg

TÜRKİYE 1 YILDA 20 MİLYON DOLAR KAZANDI

Bu ihracattan 20 milyon 928 bin 318 dolar kazanç sağlandı. Söz konusu dönemde Güney Kore, İspanya ve Çin, en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Türkiye'den 2025'te Güney Kore'ye 10 milyon 344 bin 32, İspanya'ya 4 milyon 48 bin 215, Çin'e 3 milyon 5 bin 875 dolarlık deniz salyangozu ihracatı yapıldı.

Japonya, Tayvan, ABD, İtalya, Ukrayna ve Gürcistan da geçen yıl deniz salyangozu dış satımı gerçekleştirilen ülkeler oldu.

deniz-salyangozu2.jpg

DENİZ SALYANGOZU KARADENİZ'E NASIL GELDİ?

Karadeniz'de istilacı bir tür olan deniz salyangozu, Karadeniz’e özgü bir tür değil. 1950’li yıllarda daha çok Japonya ve Uzak Doğu'da görülmekteydi. Ancak gemilerin balans sularıyla 1950’li yıllarda Karadeniz’e giriş yaptı ve bu tür Karadeniz’de hızla çoğalarak yayılmaya başladı.

denizzzz.jpg

Japonya başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerine ihracatı gerçekleştiriliyor. Türkiye dahil olmak üzere diğer Karadeniz ülkeleri bu türü avlıyor. Karadeniz için de ticari değeri olan bir tür olarak biliniyor.

