Aralarında Çirkinler'in elebaşı da var! 14 suçlu Türkiye'ye iade edildi!

Yayınlanma:
Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hırvatistan, Gürcistan, Ermenistan, Karadağ ve Almanya'da Türkiye'de aranan suçluların yakalanıp iade edildiğini açıkladı. Yerlikaya, yakalanan suçlular arasında Çirkinler çetesinin yöneticisinin de olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 13, ulusal düzeyde aranan 1 kişinin Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı.

Yerlikaya’nın açıklamasına göre; Gürcistan’dan 9, Almanya’dan 2, Ermenistan, Hırvatistan ve Karadağ’dan birer kişi olmak üzere toplam 14 şüpheli ülkeye getirildi.

Kırmızı bültenle aranan C.A., S.A., O.R.Y., K.İ., A.A., K.K., M.A., E.K., S.Y., M.A.Y., A.M., D.G., H.S.Ç. ile ulusal seviyede aranan C.B. yakalandı.

Operasyonlar; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber ve Asayiş Daire Başkanlıkları ile İstanbul, Ardahan ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerinin koordinasyonunda yürütüldü.

ÇİRKİNLERİN YÖNETİCİSİ HIRVATİSTAN'DA YAKALANDI

Yerlikaya'nın paylaştığı listeye göre yaklanan isimler şöyle:

C.A. (Çirkinler Organize Suç Örgütü yöneticisi) – Suç örgütü kurma, hırsızlık, yağma, konut dokunulmazlığını ihlal – Hırvatistan

S.A. – Ruhsatsız silah ve mühimmat – Gürcistan

O.R.Y. – Yağma – Gürcistan

K.İ. – Kasten öldürmeye teşebbüs – Gürcistan

A.A. – Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama – Gürcistan

K.K. – Kasten öldürme, yağma – Gürcistan

M.A. – Örgüt üyeliği, 6 kez yağma, hürriyetten yoksun kılma – Gürcistan

E.K. – Hırsızlık, resmî belgede sahtecilik – Gürcistan

S.Y. – Uyuşturucu ticareti, silahla tehdit, mala zarar verme – Gürcistan

M.A.Y. – Hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlali ve muhtelif suçlar – Almanya

A.M. – Kasten öldürme – Almanya

D.G. – Nitelikli kasten öldürme, yağma, sahtecilik – Ermenistan

H.S.Ç. – Dolandırıcılık – Karadağ

C.B. – Hükümlü veya tutuklunun kaçması, yağma – Gürcistan (ulusal arama)

