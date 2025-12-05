Son Dakika | Casperlar ve Çirkinler'e operasyon! Üçü çocuk yedi kişi gözaltında

Son dakika haberi... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Casperlar ve Çirkinler çetesine yönelik yapılan operasyonda 3'ü çocuk 7 kişi gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, “Casperlar” ve “Çirkinler” olarak bilinen iki silahlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

3'Ü ÇOCUK 7 KİŞİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında, 3 Aralık’ta İstanbul’da bir ilçede eylem hazırlığındayken çalıntı motosiklet ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan iki şüphelinin tutuklanmasının ardından operasyon genişletildi. Yapılan değerlendirmelerde, 21 Kasım’da Esenyurt’ta bir ikamete yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen ve aralarında bir suça sürüklenen çocuğun da bulunduğu üç kişi tespit edildi. Ayrıca 25 Kasım’da Bakırköy’de faaliyet gösteren Vintage Motors adlı oto galerinin kurşunlanmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen, ikisi çocuk toplam dört şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

5 Aralık’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla, üçü suça sürüklenen çocuk olmak üzere yedi şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Başsavcılığın operasyona ilişkin paylaşımında bu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "Yeni Nesil Suç Örgütleri” olarak bilinen silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında;

Casper ve Çirkinler Silahlı Suç Örgütleri adına 03.12.2025 tarihinde İstanbul ilinin bir ilçesinde eylem hazırlığında iken çalıntı motosiklet ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 şüpheli şahsın gözaltına alınıp tutuklanmalarının akabinde genişletilen soruşturma işlemleri çerçevesinde, 21.11.2025 tarihinde Esenyurt ilçesinde ikamet kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edilen l'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 3 şüpheli şahıs hakkında, 25.11.2025 tarihinde Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren Vintage Motors isimli oto galerinin kurşunlanması eylemi ile alakalı 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından verilen arama, yakalama, gözaltı kararları neticesinde, 05.12.2025 tarihinde toplamda 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

