Son Dakika | Casperlar ve Çirkinler'e operasyon! Üçü çocuk yedi kişi gözaltında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, “Casperlar” ve “Çirkinler” olarak bilinen iki silahlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

3'Ü ÇOCUK 7 KİŞİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında, 3 Aralık’ta İstanbul’da bir ilçede eylem hazırlığındayken çalıntı motosiklet ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan iki şüphelinin tutuklanmasının ardından operasyon genişletildi. Yapılan değerlendirmelerde, 21 Kasım’da Esenyurt’ta bir ikamete yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen ve aralarında bir suça sürüklenen çocuğun da bulunduğu üç kişi tespit edildi. Ayrıca 25 Kasım’da Bakırköy’de faaliyet gösteren Vintage Motors adlı oto galerinin kurşunlanmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen, ikisi çocuk toplam dört şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

5 Aralık’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla, üçü suça sürüklenen çocuk olmak üzere yedi şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Başsavcılığın operasyona ilişkin paylaşımında bu ifadeler kullanıldı: