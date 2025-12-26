66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi

Yayınlanma:
Elektrik tesisatçısı ve presçi gibi mesleklerin de aralarında bulunduğu 66 meslek için belge şartı getirildi. Bu kapsamda yeterlilik belgesi olmayanlar, 12 ay sonra bu işlerde çalışamayacak. İşte detaylar...

Meslek Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri açıkaldı. Resmi Gazete'de yayımlanana göre elektrik tesisatçısı ve presçi gibi mesleklerin bulunduğu 66 meslekle ilgili yeterlilik belgesi olmayanlar, 12 ay sonra bu işlerde çalışamayacak.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin 2019/1 ve 2021/1 sayılı tebliğlerde değişiklik yapılmasına dair tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı.

12 AY SÜRE VERİLDİ

2019/1 sayılı tebliğde yapılan değişikliğe göre, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve aralarında ağır vasıta tecrübe sürücüsü, armürlü dokuma kumaş desen hazırlama elemanı, deri işlenti operatörü, iplik operatörü ve liman forklift operatörü gibi mesleklerin bulunduğu 26 meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler, bugünden itibaren 12 ay sonra çalıştırılamayacak.

2021/1 sayılı tebliğde yapılan değişikliğe göre ise yine tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve aralarında bitkisel yağ üretim operatörü, çimento üretim elemanı, doğal gaz sayaç sökme takma elemanı, elektrik tesisatçısı ve presçi gibi mesleklerin bulunduğu 40 meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler, bugünden itibaren 12 ay sonra çalıştırılamayacak.

Mesleki Eğitim Kanunu'na göre ustalık belgesi sahipleri ile Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olanların yanı sıra 1 Ocak 2022'den önce Özel Eğitim Kurumları Kanununun ilgili maddesi kapsamında MEB tarafından belirlenen programları başarıyla tamamlayarak kurs bitirme belgesi alanlarda, diploma, ustalık veya kurs bitirme belgelerinde belirtilen bölüm, alan program ve dallarda çalıştırılmaları kaydıyla belge şartı aranmayacak.

Kaynak:AA

