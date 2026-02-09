Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Yayınlanma:
Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 gram uyuşturucu madde, terazi ve para ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sinop'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen bir operasyonda nakit para ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gerze ilçesinde kolluk kuvvetleri tarafından belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu sabıkalı dev gemi yarı fiyatına satışa çıktıUyuşturucu sabıkalı dev gemi yarı fiyatına satışa çıktı

ADRESTE YAPILAN ARAMADA DELİLLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında hedef adreste yapılan aramada 7 gram uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, bir uyuşturucu kullanım aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para bulundu.

Avcılar'da dev uyuşturucu operasyonu: 50 kilo metamfetamin ele geçirildiAvcılar'da dev uyuşturucu operasyonu: 50 kilo metamfetamin ele geçirildi

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanma kararı verilmesi üzerine cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:AA

