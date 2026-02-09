Avcılar'da dev uyuşturucu operasyonu: 50 kilo metamfetamin ele geçirildi

Avcılar Denizköşkler'de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 kilo 809 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Avcılar'da gerçekleştirdiği başarılı operasyonda, zehir tacirlerine ağır bir darbe indirildi. Denizköşkler Mahallesi'nde bir evin uyuşturucu imalathanesi ve deposu olarak kullanıldığını belirleyen ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla baskın düzenledi.

50 KİLOLUK METAMFETAMİN SEVKİYATI ENGELLENDİ

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlediği operasyonda, uyuşturucu trafiğine büyük bir darbe indirildi. Evde yapılan detaylı aramalarda, piyasa değeri oldukça yüksek olan toplam 50 kilo 809 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon sırasında ikamette bulunan 23 yaşındaki M.K.Ö. ve A.E. ile 50 yaşındaki M.A. isimli üç şüpheli gözaltına alındı.

Haraç çetesine şafak operasyonu! Karargahları 5 yıldızlı otelin terası çıktıHaraç çetesine şafak operasyonu! Karargahları 5 yıldızlı otelin terası çıktı

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Uyuşturucu imalatı ve ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Emniyet birimleri, uyuşturucu trafiğinin kaynağını kurutmaya yönelik ilçedeki denetimlerin ve operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

