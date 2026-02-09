Haraç çetesine şafak operasyonu! Karargahları 5 yıldızlı otelin terası çıktı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen ve 6 ay süren teknik-fiziki takiple, “yeni nesil” suç yöntemleri kullanan bir haraç çetesi çökertildi. 2025 yılının aralık ayında bir restoran sahibinin şikayetiyle başlayan operasyonda, aralarında çete liderinin de bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

“YA HARAÇ YA KURŞUN”

Sabah’tan Cennete Üstemel’in haberine göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından derinleştirilen soruşturma, Selman Atasever liderliğindeki suç örgütünün kan donduran çalışma yöntemlerini açığa çıkardı. Özellikle yerel esnafı hedef alan çetenin, "koruma parası" adı altında işletmelerden düzenli haraç talep ettiği tespit edildi.

Çetenin, haraç vermeyi reddeden iş yerlerini gece saatlerinde kurşunladığı, tehdit ve baskı yoluyla mülklere çökerek nitelikli yağma suçunu işlediği belirlendi. Aynı zamanda, uyuşturucu trafiğini yöneterek örgüte finans kaynağı yarattığı da operasyonun detayları arasında yer aldı.

KARARGAHLARI 5 YILDIZLI OTELİN TERASI ÇIKTI!

Düzenlenen operasyonda, suç çetesinin lideri Atasever'in, şehre hakim 5 yıldızlı bir otelin terasında bulunan barı kendilerine mesken tuttukları, bütün talimatları buradan verdikleri ve “çökme” operasyonlarını da buradan koordine ettikleri belirlendi. Birbirinden bağımsız gibi görünen 10 farklı suç eyleminin aslında tek bir merkezden yönetildiği dijital materyallerle de belgelendi.

Çanakkale Emniyeti tarafından 25 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, suç örgütünün adeta bir cephanelik oluşturduğu fark edildi. Yapılan detaylı aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 105 adet fişek ele geçirilirken balistik yelek ve kesici aletler de (kılıç) bulundu. Şahısların ikametlerinde ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 97 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas teraziye de el konuldu.

8 KİŞİ TUTUKLANDI!

Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden, suç örgütünü yönettikleri ve eylemlere karıştıkları belirlenen Selman Atasever (Örgüt Lideri), Fevzican K., Furkan Mustafa D., Şafak Can Z., Ali K., Oğuzhan T., Erdi C. ve Can D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın diğer üyeler ve bağlantılı şahıslar üzerinde derinleştirilerek devam ettiği bildirildi.