“Cehennem Necati” için istenen ceza belli oldu! Tanık ifadelerini tek tek geri çektirmişler

Yayınlanma:
İzmir'de 'Cehennem Necati' ve 'Köln’ün Babası' lakaplarıyla tanınan suç örgütü lideri Necati Coşkun Arabacı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Arabacı için 4 ayrı suçtan toplam 35 yıla kadar hapis cezası talep edilirken örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi suçları işlediği ve tanık ifadelerini baskıyla geri çektirdikleri belirlendi.

Cehennem Melekleri” isimli suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Necati Coşkun Arabacı, geçtiğimiz temmuz ayında sabah saatlerinde İzmir Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Interpol tarafından da suç örgütü olarak kabul edilen 'Cehennem Melekleri' örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yasa dışı faaliyetlere karıştığı belirlendi.

'Köln'ün babası' ya da 'Cehennem Necati' lakaplarıyla da tanınan Coşkun Necati Arabacı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü, daha sonra ise sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

cehennem-necati2.jpg

TAHLİYE EDİLDİ, SAVCILIK İTİRAZ EDİNCE KARAR KALDIRILDI!

İzmir 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, Arabacı’nın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Daha sonra, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine karar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

35 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ!

Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Coşkun Necati Arabacı ve birlikte hareket ettiği belirlenen örgüt üyelerine yönelik olarak yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede Coşkun Necati Arabacı hakkında 'örgüt liderliği', 'nitelikli yağma', 'ağırlaşmış kasten yaralama' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından 35 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

cehennem-necati.webp

TANIK İFADELERİNİ GERİ ÇEKTİRMİŞLER!

Arabacı'nın liderliğini yürüttüğü örgüt içerisinde talimatları hiyerarşik bir yapı içerisinde ilettiği, alınan beyanlar ve ihbar içeriklerinden anlaşıldığı üzere mağdur şahıs veya şahısların örgütün varlığından korktukları ve bu sebeple adli mercilere müracaat etmekten çekindikleri veya vermiş oldukları ifadelerin geri çektirilmesinin sağlandığı açığa çıktı.

HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİKLERİ BELİRLENDİ!

İddianamede, suç örgütü mensuplarının eylemleri işlemekten çekinmedikleri ve korkusuzca hareket ettikleri, eğlence mekanlarında taşkınlık yaratarak ve hesap ödemeyerek Coşkun Necati Arabacı'nın adını kullanarak baskı oluşturdukları, ilerleyen dönemlerde iş yerlerini yağmalayarak haksız kazanç elde etmeyi amaçladıkları tespit edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

