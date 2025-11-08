'Cehennem Necati' için tahliye kararı verildi! Savcılık itiraz edince tekrar tutuklandı

Almanya merkezli ‘Cehennem Melekleri’ adlı suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Coşkun Necati Arabacı, 7 Ekim sabahı İzmir Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındı. Interpol tarafından da suç örgütü olarak tanınan yapının, kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yasa dışı faaliyete karıştığı belirlendi.

‘Köln’ün babası’ ve ‘Cehennem Necati’ lakaplarıyla bilinen Arabacı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandıktan sonra 8 Ekim’de adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TEKRAR TUTUKLANDI

Ancak İzmir 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi, Arabacı hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “Nitelikli yağma” suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Karara itiraz eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu sonucunda dosya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşındı. Ağır ceza mahkemesi, tahliye kararını kaldırdı.