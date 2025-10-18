300 milyon dolar Türkiye'de buhar oldu: Bahis vurgununun altından Cehennem Melekleri çıktı

300 milyon dolar Türkiye'de buhar oldu: Bahis vurgununun altından Cehennem Melekleri çıktı
Maç sonuçlarını veri analizi ile tahmin eden matematik formülü ile çalışan bahis platformunu kurduklarını iddia eden iki girişimci, Holdun İnovasyon ve Teknoloji Fonu'ndan yatırım aldı. İş büyüyünce başka şirketlerinde para yatırdığı projeden vurgun yapıldı. Türkiye de kurulan paravan şirkete aktarılan 300 milyon dolar Türkiye'de buhar oldu. Bahis vurgununun altından Cehennem Melekleri çıktı...

Avrupa'nın en iyi 21 ligindeki futbol maçlarına bahis yapma yetkisini de elinde bulunduran İsviçreli sanal bahis girişimcisi Karlheinz Haunschild ve Giancarlo Tottoli 22 Haziran 2021'de veri odaklı bir spor bahis platformu geliştirdi.

65 profesyonel futbol ligi maçlarının sonuçlarını tahmin ettiklerini iddia eden yazılımı geliştirdiklerini iddia eden iki girişimci, futbolcu ve takımların performanslarını analiz eden matematiksel formüllerine yatırım almak için Holdun Family Office (Bahamas) şirketinin kapısını çaldı.

İSTEDİKLERİ YATIRIMI ALDILAR

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre; Ritz-Carlton otelleri, Paramount Tiyatroları, Royal Victoria Hastanesi gibi sayısız yatırımı bulunan ve kökleri 1908 yılına dayanan Bahama Milletler Topluluğu merkezli Holdun Family Office şirketinin Ceosu Brendan Holt Dunn, projeye Holdun İnovasyon ve Teknoloji Fonu üzerinden yatırım yapma kararı aldı.

Fonun, geliştirilen formülü kullanarak açtığı bahis siteleri, milyarlarca doların döndüğü bahis pazarında kısa sürede büyük ilgi görünce, yatırımcıların iştahını kabarttı.

Falcon V, MGFO-P ve Rothwell Derivatives gibi dev şirketler fona yüksek miktarda para aktardı.

İFLASINI AÇIKLADI

Ancak merkezi İsviçre'de bulunan Holdun İnovasyon ve Teknoloji Fonu, Temmuz 2024'te algoritmanın veri bilimcileri tarafından inceleneceğini, bu nedenle taşınma kararı aldığını duyurdu.

Kısa süre sonra da şirketin kapısına kilit vurulurken, yöneticilerine de hiçbir şekilde ulaşılamadı.

Bu gelişme şirketin borsa da ciddi değer kaybetmesine neden oldu. Fon, kısa bir süre sonra tüm yatırımlarını durdurarak Bahamalar Yüksek Mahkemesi'ne iflas başvurusu yaptı.

BAHİS VURGUNUNUN ALTINDAN CEHENNEM MELEKLERİ ÇIKTI

Bunun üzerine yatırımcılar, 29 Temmuz 2025'te, fonun faaliyetlerini ve geri ödeme taleplerinin neden karşılanmadığını araştırmak üzere özel bir dedektif şirketiyle anlaştı.

Dedektifler, Bahama-İsviçre-Türkiye hattında yaptıkları araştırmada 300 milyon doların, kurulan başka bahis siteleri aracılığıyla İsviçre'de doğup büyüyen ve orada yaşayan Hells Angels üyesi Özkan Özdemir tarafından Türkiye'de paravan bir şirkete aktarıldığını belirledi.

300 MİLYON DOLAR TÜRKİYE'DE BUHAR OLDU

Dedektifler yaptıkları araştırmada Özkan Özdemir'in Cehennem Melekleri (Hells Angells) kurucusu Necati Arabacı ve İsviçre Milli Takım oyuncuları ile yakın ilişkileri olduğunu ortaya çıkardı.

Özdemir'in, İsviçre Milli Takımı eski Teknik Direktörü Murat Yakın, milli futbolcular Breel Embola ve Granit Xhaka'nın da aralarında bulunduğu futbol dünyasından ünlü isimlerle yakın ilişkisi olduğu da ortaya çıktı.

Yürütülen soruşturmanın ardından Özkan Özdemir, İsviçre adli makamları tarafından dolandırıcılık ve cinsel taciz suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayıp 300 milyon doların bulunması için dedektiflerin Türkiye'de yürüttüğü araştırmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

