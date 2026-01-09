Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!

2025’te sektördeki otomobil satışları yüzde 10,62 artarken, Mercedes-Benz yüzde 11 ile sektörün üzerinde büyüyerek, 33 bin 374 adet otomobil satışı gerçekleştirdi.

2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor

2025, Mercedes-Benz’in Türkiye’de en çok otomobil satışı gerçekleştirdiği yıl oldu. Aynı zamanda 9 bin 850 adet hafif ticari araç satışı ile de 2024’e benzer bir satış rakamı elde edildi.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Otomotiv sektörünün, yüksek faizler ve azalan kredi imkanları sebebiyle 2025’e başlarken yeni bir rekor yılı beklentisi yoktu. Ancak yıl içindeki birçok farklı gelişmeyle beraber artan rekabetle fiyatların nispeten baskılanması müşterilerin satın alma kararlarında daha hızlı hareket etmelerine sebep oldu. Böylece sektör, 1 milyon 368 bin 400 adet satışla 4’üncü yılda da büyümeye devam etti. Rekor kıran sektörde, satışlarımız bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 11 artarak 33 bin 374’e ulaştı. 2025, 32 bin 666 adetle rekor kırdığımız 2016’nın da üstüne çıkarak Türkiye’de en yüksek satış rakamına ulaştığımız yıl oldu” dedi.