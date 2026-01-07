2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor

HYUNDAİ IONİQ 3: HALKIN SEVECEĞİ ELEKTRİKLİ ARAÇ

Hyundai'nin yeni kompakt elektrikli aracı, uygun fiyatlı elektrikli ulaşımı nihayet hayata geçirecek otomobil olabilir.

Beklenen fiyat: Söylentilere göre yaklaşık 30.000 euro

Neden bekliyorlar? Çünkü şehir yaşamına uygun büyüklüğü, modern dış görünümü ve gelecek vadeden ürün yelpazesiyle öne çıkıyor. Sektör şimdiden fısıldıyor: Bu, bir sonraki çok satan ürün olabilir.

TESLA MODEL 2: TESLA SONUNDA GERÇEKTEN UCUZLAYACAK MI?

Tesla'nın, uzun zamandır konuşulan daha ucuz modelini 2026'da piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor.

Tahmini fiyat: 25.000 euro

Neden bekliyorlar? Çünkü herkes Tesla'nın "halkın arabası" kategorisinde neler yapabileceğini merak ediyor. Eğer gerçekten piyasaya çıkarsa, büyük bir pazar değişikliğine yol açabilir.

POLESTAR 6: ELEKTRİKLİ RÜYA ROADSTER

Sportif İsveç-Çin markası gerçekten çok beğeniliyor.

Tasarım: iki kişilik, üstü açık gurme

Hedef kitle: Arabalarını sadece ulaşım için değil, aynı zamanda gezinti için de kullananlar. Polestar 6'nın tasarımı internette şimdiden büyük ilgi görüyor, ancak onu çekici kılan da tam olarak bu.

GENESİS GV90:

Hyundai'nin üst düzey markası, reklama bile ihtiyaç duymayan elektrikli bir SUV vaat ediyor.

Ekstralar: hareketli "salıncaklı sandalye" koltuğu, lüks malzeme kullanımı.

Boyut: Devasa, bu araba kesinlikle hem sürücüyü hem de arabayı önemseyenler için.

HONDA 0 SEDAN: YENİ NESİL JAPON ELEKTRİKLİ ARACI

Honda tamamen yeni bir yöne doğru ilerliyor: 0 serisi minimalist ve verimli bir otomobil olacak. Stil: sade, fütüristik.

Vaat: düşük yakıt tüketimi, olağanüstü menzil. Honda, elektrikli araç yarışındaki yerini geri kazanmak istiyor ve bunu başarma şansı da yüksek.

Las Vegas'taki CES 2025 fuarında Honda, 2026'dan itibaren küresel pazara sunulacak olan Honda 0 Sedan ve Honda 0 SUV olmak üzere iki prototipini tanıttı.

FERRARİ ELETTRİCA: İLK ELEKTRİKLİ FERRARİ

Evet, ilk elektrikli Ferrari 2026'da geliyor.

Neden bekliyorlar? Çünkü herkes, Ferrari'nin o kendine özgü sesi olmadan nasıl olacağını merak ediyor. Hayranlar, bunun markanın en tartışmalı otomobili olabileceğini söylüyor.

VW ID.2: GOLF BOYUTLARINA DÖNÜŞ AMA ELEKTRİKLİ

Volkswagen, daha ucuz bir elektrikli araçla Avrupa'daki hakimiyetini yeniden kazanmaya çalışıyor. Fiyat: 25-28 bin euro . Amaç: Avrupa pazarı için özel olarak tasarlanmış, uygun fiyatlı, aile dostu, basit bir elektrikli araç.

Volkswagen, ID.3'ün yanı sıra yeni bir elektrikli küçük otomobil piyasaya sürüyor. Polo ID.2'nin 2026 yılının başlarında bayilerde satışa sunulması bekleniyor.

MERCEDES EQC YENİ NESİL: SONUNDA LAYIK BİR HALEF Mİ?

Mercedes, uzun bir aradan sonra beklenen modernizasyonla EQC modelini güncelledi. Odak noktası: konfor ve üstün kalite hissi.

Elektrikli hobi SUV'ları arasında zaten bir Mercedes var. EQC, elektrikli motorla çalışmasının yanı sıra, her yönüyle bir Mercedes olarak kalmayı başardı.

XİAOMİ GERÇEK BİR "SÜRPRİZ OYUNCU"

Xiaomi SU7 Avrupa'da: Otomobil dünyasında zafer kazanan teknoloji şirketi

Konumlandırma: yüksek teknoloji, uzun menzil, agresif fiyatlandırma

Neden bekliyorlar? Çünkü Çin pazarında orta segmenti çoktan ele geçirdi ve 2026'da Avrupa'ya da gelebilir.