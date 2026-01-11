Bu magandalara kim dur diyecek? Önünü kestiği sürücüye hakaretler yağdırdı

Bu magandalara kim dur diyecek? Önünü kestiği sürücüye hakaretler yağdırdı
Yayınlanma:
İstanbul Pendik'te bir sürücü, yol verme nedeniyle tartıştığı servis minibüsünün önünü keserek hakaretler savurdu. Magandanın sergilediği saldırgan tavırlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın taraflarından hafif ticari araç sürücü, servis minibüsünün önünü kesti ve "Seni vururum" diye bağırarak araç camını yumrukladı.

TRAFİKTE GERGİN ANLAR

Gece saatlerinde D-100 Karayolu'nun Kaynarca mevkinde Tuzla yönüne doğru giden servis minibüsü iddiaya göre hafif ticari araç sürücüsüne yol vermedi. Bunun üzerine İki sürücü arasında tartışma çıktı.

istanbul-pendikte-trafik-tartismasi-1109494-329361.jpg

TAKİP ETTİĞİ MİNİBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİ

Taraflar arasındaki gerginlik bir süre daha devam ederken, hafif ticari araç sürücüsü diğer şoförü Kaynarca D-100 Karayolundan Güzelyalı'ya kadar takip etti.

Bir süre sonra hafif ticari araç sürücüsü servis minibüsüne korna çalarak önünü kesti.

Aracından inen sürücü servis minibüsü şoförüne "Aşağı in yolun ortasında artistlik yapıyorsun" diye bağırmaya başladı. Hafif ticari araç sürücüsünün yanında bulunan kadın da araçtan indi.

istanbul-pendikte-trafik-tartismasi-1109495-329361.jpg

Ehliyeti kaptıran yandı! Yeni Trafik Kanunu cezaları yağmur gibi yağdıracakEhliyeti kaptıran yandı! Yeni Trafik Kanunu cezaları yağmur gibi yağdıracak

CAMA VURAN MAGANDA HAKARETLER SAVURDU

Servis minibüsü şoförü, "Ben sana ne yaptım, ben senden neden kaçayım, sen kiminle karıştırdın beni" diye karşılık verdi. Hafif ticari araç sürücüsü ise, "Madem bir şey yapmıyorsun neden kaçıyorsun" diye bağırdı.

Küfür ve hakaretlerini sürdüren sürücü aracın camını da yumrukladı. Servis minibüsü şoförünün "Sen beni başkasıyla karıştırdın" sözlerine aldırış etmeyen hafif ticari araç sürücüsü "Seni vururum" diyerek bağırmaya devam etti.

Tartışmanın ardından sürücü aracına binerek olay yerinden uzaklaşırken, yaşananlar araç kamerasına yansıdı.

Kaynak:DHA

Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Türkiye
Kars'ta kurtlar köpeği avladı
Kars'ta kurtlar köpeği avladı
Yarın okulların tatil olduğu iller belli olmaya başladı! İstanbul ve Ankara için karar bekleniyor
Yarın okulların tatil olduğu iller belli olmaya başladı! İstanbul ve Ankara için karar bekleniyor