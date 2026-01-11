Bu magandalara kim dur diyecek? Önünü kestiği sürücüye hakaretler yağdırdı

İstanbul'un Pendik ilçesinde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın taraflarından hafif ticari araç sürücü, servis minibüsünün önünü kesti ve "Seni vururum" diye bağırarak araç camını yumrukladı.

TRAFİKTE GERGİN ANLAR

Gece saatlerinde D-100 Karayolu'nun Kaynarca mevkinde Tuzla yönüne doğru giden servis minibüsü iddiaya göre hafif ticari araç sürücüsüne yol vermedi. Bunun üzerine İki sürücü arasında tartışma çıktı.

TAKİP ETTİĞİ MİNİBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİ

Taraflar arasındaki gerginlik bir süre daha devam ederken, hafif ticari araç sürücüsü diğer şoförü Kaynarca D-100 Karayolundan Güzelyalı'ya kadar takip etti.

Bir süre sonra hafif ticari araç sürücüsü servis minibüsüne korna çalarak önünü kesti.

Aracından inen sürücü servis minibüsü şoförüne "Aşağı in yolun ortasında artistlik yapıyorsun" diye bağırmaya başladı. Hafif ticari araç sürücüsünün yanında bulunan kadın da araçtan indi.

Ehliyeti kaptıran yandı! Yeni Trafik Kanunu cezaları yağmur gibi yağdıracak

CAMA VURAN MAGANDA HAKARETLER SAVURDU

Servis minibüsü şoförü, "Ben sana ne yaptım, ben senden neden kaçayım, sen kiminle karıştırdın beni" diye karşılık verdi. Hafif ticari araç sürücüsü ise, "Madem bir şey yapmıyorsun neden kaçıyorsun" diye bağırdı.

Küfür ve hakaretlerini sürdüren sürücü aracın camını da yumrukladı. Servis minibüsü şoförünün "Sen beni başkasıyla karıştırdın" sözlerine aldırış etmeyen hafif ticari araç sürücüsü "Seni vururum" diyerek bağırmaya devam etti.

Tartışmanın ardından sürücü aracına binerek olay yerinden uzaklaşırken, yaşananlar araç kamerasına yansıdı.